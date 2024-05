A- A+

looks Santa, vaqueira e futurista: Madonna enfileira figurinos marcantes em show em Copacabana Em ensaio diante do público, cantora mostra aperitivo dos looks que irá utilizar em apresentação gratuita na Praia de Copacabana

Será também um show visual. Na apresentação que Madonna prepara para encerrar a turnê mundial "Celebration" — diante de público previsto de 1,5 milhão de pessoas, na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no próximo sábado (4), às 21h45.



A artista americana aparecerá com dezenas de figurinos distintos, em diferentes passagens da performance musical. Para comemorar 40 anos de carreira, ela resgatará looks que fizeram história em sua carreira.

Parte das roupas que serão usadas no show já foi mostrada por Madonna durante o ensaio realizado entre a noite da última quinta-feira (3) e a madrugada desta sexta-feira (4).



Praticamente todos os figurinos têm a assinatura do estilista francês Jean-Paul Gaultier, entre os quais o famoso sutiã de cone — criado em 1990, para a turnê "Blond Ambition" — e o babydoll em cor vinho, uma camisola curta com detalhes em renda na região dos seios (algo marcante na fase do disco "Erotica", da década de 1990), e agora utilizado durante a performance de "Hung up".

Há vestes com menções a símbolos religiosos, entre eles um minivestido preto da grife Dolce & Gabbana combinado com crucifixos brilhantes ao redor do pescoço e um longo véu branco — em look parecido com o do clipe de "Nothing really matters", de 1998 —, além de um robusto quimono preto, assinado por Eyob Yohannes, combinado a uma auréola na cabeça, como se Madonna representasse uma santa.

Outra referência é o universo dos rodeios. Em certo trecho da apresentação, a cantora sobe ao palco com um chapéu de caubói e botas de vaqueira, algo que marcou a estética de Madonna nos anos 2000. Destaque para a música "Don’t tell me", em que ela surge com um espartilho de couro desenhado por Lacey Dalimonte.

E não para por aí. Após se voltar para o universo rural, ela toma impulso para um voo futurista. Em outra passagem do show, Madonna veste um macacão prateado reluzente, do pescoço aos pés. O look é projetado como uma "armadura futurista", como já definiu a designer italiana Donatella Versace.

