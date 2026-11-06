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FORROBODÓ Flávio José, Santanna e Targino Gondim: "Três Nordestinos" e um manifesto ao forró Trio leva nesta sexta (6), para o palco do Teatro Guararapes, repertório que referencia o forró da zabumba, do triângulo e da sanfona

Um é cearense, o outro paraibano e o terceiro é do Sertão de Pernambuco. Em comum: são nordestinos, protagonistas em versos, prosa e canção que exaltam a cultura ‘da terra’ sem modismo e sem invenção, com a referência do maior de todos, Luiz Gonzaga.



Respectivamente Santanna, Flávio José e Targino Gondim são os “Três Nordestinos” que sobem ao palco do Teatro Guararapes, nesta sexta (6) às 21h, para o espetáculo atemporal que é o forró - ritmo da sanfona, do triângulo e da zabumba, formato que o fez Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil.



O trio, que juntos somam décadas de carreira trajetórias fincadas nas raízes do Nordeste, percorre repertório que passa por clássicos do forró, numa combinação que promove a junção do cancioneiro de cada um deles e, ao mesmo tempo, dos três que guardam, entre si, respeito e admiração mútuas.





“No Nordeste só funciona de três: zabumba, triângulo e sanfona. Santo Antônio, São João e São Pedro. Luiz Gonzaga, Patrício e Lampião. A Trindade Nordestina é muito forte (...) Nem ensaio houve”, contou Santanna, O Cantador, em entrevista à Rádio Folha.



A proposta de reunir o trio em um teatro, era um desejo de Flávio José. E assim foi atendido o pedido que terá, além de música, “história, piada e poesia”, garante o forrozeiro cearense.



Todo montadinho

Ainda de acordo com Santanna, “o repertório tá todo montadinho”. A escolha do cancioneiro para o show foi sugerida por cada um deles e depois houve a compilação.



Crédito: Biancah Brito/Divulgação





Depois do Recife, segundo ele, já há pedidos para o trio levar o ‘tengo-lengo-tengo’ para outros palcos. “Para Aracaju, Alagoas, Rio de Janeiro e São Paulo. Tudo para o teatro, mas já querem que a gente faça em casa de shows também. Mas o pontapé inicial é o teatro”, conta ele, que complementa sobre a expectativa que o público pode esperar da apresentação.

“Vai o público que gosta de Santanna, o público que gosta de Targino Gondim, o público que gosta de Flávio José. O público nordestino de maneira geral, né?”, comentou Santanna.

O show ‘Três Nordestinos’ já passou pelas cidades de Natal (RN), João Pessoa (PB) e Mucugê (BA).



Antes dos palcos, o projeto com Santanna, Flávio José e Targino Gondim foi consolidado na Ilha do Rodeadouro, às margens do São Francisco, em Petrolina, no Sertão pernambucano, culminando em um trabalho audiovisual disponibilizado nas plataformas digitais de música.











SERVIÇO

Show Três Nordestinos

Com Santanna, Flávio José e Targino Gondim

Quando: hoje, às 21h

Onde: Teatro Guararapes (Pernambuco Centro de Convenções)

A partir de R$ 95 no Cecon Tickets

Informações: (81) 4042-8400

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