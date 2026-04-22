Santanna, O Cantador, comanda forrobodó em Olinda em maio
Artista se apresenta no "Forró e Ai!", em celebração às duas décadas da Sociedade dos Forrozeiros
Vai ter um bocado de 'tengo-lengo-tengo' em Olinda, no próximo dia 17 de maio, na celebração das duas décadas da Sociedade dos Forrozeiros, e sob o comando de um dos mais aclamados do gênero, Santanna, O Cantador.
O evento, "Forró e Ai!", que acontece na Mansão da Matuta, tem a curadoria de Tereza Accioly, Luciana Dantas, Andrezza Formiga e Laelma Carvalho - nomes que figuram na preservação da Sociedade Forrozeira e, consequentemente, na resistência do forró tradicional.
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Além de Santanna, integram a programação do forrobodó Maciel Melo, Itallo Costa, Irah Caldeira, Pecinho, Petrúcio Amorim, Cristina Amaral, Rogério Rangel, Larissa Lisboa, Kelly Rosa, André Macambira e As Januárias.
Dudu do Acordeon, Derico Alves, Roberto Cruz e Andrezza Formiga completam o line-up, que terá também o DJ Ari Falcão na pista durante os intervalos, e com seleção dedicada, é claro, ao forró.
SERVIÇO
Celebração de duas décadas da Sociedade dos Forrozeiros
Com Santanna, O Cantador, entre outros nomes do forró
Quando: Domingo, 17 de maio, a partir das 15h
Onde: Mansão da Matuta - Rua do Bonfim, 82, Olinda
Ingressos a partir de R$ 55 via Sympla
Informações: @sociedadedosforrozeiros