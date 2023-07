A- A+

EXPOSIÇÃO "Santos Dumont: 150 anos do Pai da Aviação": exposição celebra nascimento do aeronauta Com acesso gratuito, exposição vai apresentar peças históricas do acervo do Centro de Memória do Segundo Comando Aéreo Regional (II Comar)

Entre os próximos dias 20 e 22 de julho, o Shopping Guararapes - localizado em Piedade, Jaboatão dos Guararapes - vai receber a exposição "Santos Dumont: 150 anos do Pai da Aviação".



Com acesso gratuito e promovido pela Força Aérea Brasileira (FAB), a exposição, que celebra o nascimento de Santos Dumont (20 de julho) - vai levar ao mall pe;cas do acervo do Centro de Memória do Segundo Comando Aéreo Regional (II Comar).



A maquete do hidroavião Fairey F III-D 17 Santa Cruz, utilizado na primeira travessia aérea do Atlântico Sul pelos portugueses Gago Coutinho e Sacadura Cabral, em 9122, integra o rol de peças que vão integrar a exposição.

Banda de Música

Em paralelo à exposição, a Banda de Música da Base Aérea de Recife vai se apresentar, inclusive, na abertura da mostra.



Na sexta (21) e no sábado (22) as apresentações, cujo repertório vai desembocar na Música Popular Brasileira, acontecem na Praça de Alimentação do shopping,

Serviço

Exposição "150 anos de Alberto Santos Dumont"



Quando: de 20 a 22 de julho

Onde: Shopping Guararapes



Das 9h às 21h

Acesso gratuito



Av. Barreto de Menezes, 800, Piedade, Jaboatão dos Guararapes

Informações: 2122-2211

Veja também

Celebridades Condenado por estupro, Felipe Prior se pronuncia em vídeo postado no Instagram; assista