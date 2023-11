A- A+

ERAS TOUR Santuário Cristo Redentor quer envolver Taylor Swift em campanha social e espera contato da artista Expectativa é que produtores da cantora entrem em contato com a equipe responsável pelo cartão-postal do Rio de Janeiro nesta terça-feira

Taylor Swift nas alturas. Fenômeno global, a cantora americana — que se apresentará no Rio de Janeiro, no próximo fim de semana, entre os dias 17 e 19 de novembro, no Engenhão — está perto de conquistar uma homenagem por meio de projeção no Cristo Redentor, o mais conhecido cartão-postal da capital fluminense. Diante da pressão realizada por fãs da artista nas redes sociais, a expectativa é que os produtores da intérprete e compositora de 33 anos entrem em contato com a equipe do Santuário Cristo Redentor nesta terça-feira (14).

"Estamos só aguardando o contato, para acertar como essa ação pode ocorrer", informa ao GLOBO a assessoria de imprensa do Santuário Cristo Redentor.

Hoje, qualquer instituição pode requisitar a utilização do monumento no alto do Corcovado para a realização de campanhas do tipo. O espaço conta apenas com iluminação potente de LED. Para a projeção de imagens sobre o Cristo Redentor, o interessado deve contratar, por fora, projetores especiais. Os valores variam de acordo com cada proposta.

Nesta semana, rumores deram conta de que Taylor deveria desembolsar R$ 100 mil para "vestir" o Cristo com a sua imagem — tal qual aconteceu, na última semana, quando a obra foi coberta com o uniforme do Fluminense, em celebração à vitória no campeonato Libertadores da América. Trata-se de informação falsa, como apurou o GLOBO. "Não existe valor exato. Cada caso é um caso", relata um funcionário da instituição.

A única certeza é, caso a proposta seja concretizada, envolver Taylor Swift numa ação social na cidade. É que a utilização do patrimônio histórico e artístico do Santuário Cristo Redentor prevê, como exigência, uma contrapartida social — tais como campanhas para doação de agasalhos, alimentos e brinquedos, entre outros.

