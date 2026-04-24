Com João Gomes e Safadão, Carpina anuncia agenda junina com área gratuita e Lounge Cîroc
São João na cidade acontece entre os dias 23 e 27 de junho
Um dos destinos mais procurados em tempos de forrobodó, Carpina, na Mata Norte pernambucana, anunciou datas e programação do São João deste ano, marcado para acontecer entre os dias 23 e 27 de junho.
Com o tema “O São João mais arretado do Brasil”, por lá nomes como João Gomes, Priscila Senna e Wesley Safadão, além de Alok e Xand Avião, entre outros, promovem dias de festa na cidade - com acesso gratuito ao Parque J Cândido e, também, disponibilidade do Lounge Cîroc - espaço com segurança, visão fronstage, bares, banheiros e ambientes instagramáveis.
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Os valores para acesso ao lounge variam de acordo com o dia escolhido e podem ser adquiridos no site BaladApp, a partir de R$ 110.
Veja programação completa do Palco Principal do São João de Carpina:
Terça-feira, 23 de junho
Xand Avião, Leonardo, Alok e Gabriel Vaqueiro
Quarta-feira, 24 de junho
Wesley Safadão, Gusttavo Lima, Eric Land, Zé Elias e Deivinho Sanfoneiro
Quinta-feira, 25 de junho
Nattan, Natanzinho Lima, Rey Vaqueiro e Patrick Costa
Sexta-feira, 26 de junho
João Gomes, Pablo, Henry Freitas e Juarez
Sábado, 27 de junho
Raphaela Santos, Priscila Senna, Cesar Menotti & Fabiano e Ávine Vinny
SERVIÇO
São João de Carpina
Quando: de 23 a 27 de junho, a partir das 19h (abertura dos portões)
Onde: Parque J Cândido (acesso gratuito) e Lounge Cîroc
Ingressos para o lounge no site BaladAPP, a partir de R$ 110
Informações: @loungeciroc