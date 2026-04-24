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SÃO JOÃO 2026 Com João Gomes e Safadão, Carpina anuncia agenda junina com área gratuita e Lounge Cîroc São João na cidade acontece entre os dias 23 e 27 de junho

Um dos destinos mais procurados em tempos de forrobodó, Carpina, na Mata Norte pernambucana, anunciou datas e programação do São João deste ano, marcado para acontecer entre os dias 23 e 27 de junho.



Com o tema “O São João mais arretado do Brasil”, por lá nomes como João Gomes, Priscila Senna e Wesley Safadão, além de Alok e Xand Avião, entre outros, promovem dias de festa na cidade - com acesso gratuito ao Parque J Cândido e, também, disponibilidade do Lounge Cîroc - espaço com segurança, visão fronstage, bares, banheiros e ambientes instagramáveis.





Os valores para acesso ao lounge variam de acordo com o dia escolhido e podem ser adquiridos no site BaladApp, a partir de R$ 110.

Veja programação completa do Palco Principal do São João de Carpina:



Terça-feira, 23 de junho

Xand Avião, Leonardo, Alok e Gabriel Vaqueiro

Quarta-feira, 24 de junho

Wesley Safadão, Gusttavo Lima, Eric Land, Zé Elias e Deivinho Sanfoneiro

Quinta-feira, 25 de junho

Nattan, Natanzinho Lima, Rey Vaqueiro e Patrick Costa

Sexta-feira, 26 de junho

João Gomes, Pablo, Henry Freitas e Juarez

Sábado, 27 de junho

Raphaela Santos, Priscila Senna, Cesar Menotti & Fabiano e Ávine Vinny

SERVIÇO

São João de Carpina

Quando: de 23 a 27 de junho, a partir das 19h (abertura dos portões)

Onde: Parque J Cândido (acesso gratuito) e Lounge Cîroc

Ingressos para o lounge no site BaladAPP, a partir de R$ 110

Informações: @loungeciroc

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