São João 2026: cantor Alex Mono se apresenta no Polo da Lagoa do Araçá nesta terça-feira (23)
Artista se apresenta às 18h com repertório dedicado ao ciclo junino e releituras de sucessos de Luiz Gonzaga
O cantor Alex Mono se apresenta no Polo Lagoa do Araçá, na Imbiribeira, na Zona Sul do Recife, que compõe a programação oficial do São João da capital pernambucana, nesta terça-feira (23), às 18h.
O show é dedicado ao ciclo junino e apresenta releituras de clássicos de Luiz Gonzaga e Dominguinhos no repertório.
Alex também apresenta seus baiões como “Monocultura", do álbum Atleta do Cotidiano e disponível nas plataformas de streaming, o xote “Salve Gentileza”, e um samba inédito “Sambava N'eu”.
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O artista promete fazer um show contagiante com muita interação com o público e a animação característica da época.
O cantor estará acompanhado de uma banda formada por músicos da cena musical recifense, sendo Breno Lira na guitarra, João Falcão no baixo, Pierre Leite nos teclados, Eugênio na zabumba e Guico na bateria.