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SÃO JOÃO 2026 Caruaru antecipa festejos juninos com São João na Roça, que começa nesta sexta-feira (10) Com shows, quadrilhas juninas e manifestações da cultura popular, circuito passará por 13 comunidades da zona rural do município

Caruaru inicia, nesta sexta-feira (10), a programação do São João na Roça. O circuito itinerante abrange 13 comunidades da zona rural do município, levando apresentações culturais a esses locais.

A agenda conta com 65 atrações regionais, incluindo bandas de forró, cantores, batalhões de bacamarteiros, bandas de pífanos e quadrilhas juninas. O Sítio Lajes recebe a abertura da programação, com shows de Amazan, Forró Quentão, Mel com Terra e outras atrações.

O objetivo do circuito é descentralizar um dos maiores eventos culturais do País, o São João de Caruaru. Ao mesmo tempo, a iniciativa preserva tradições populares e movimenta a economia local. Josildo Sá e Quinteto Violado estão entre os artistas confirmados.

“Tecido de tradições, costurando gerações” é o tema que guia esta edição do evento. A temática faz referência à história econômica da cidade, que se consolidou como polo têxtil a partir da antiga Fábrica de Caroá.

O São João na Roça segue com apresentações até 23 de maio, sempre nos finais de semana. A programação funciona como uma prévia da festa oficial.

Confira a programação do São João na Roça:



10 de abril - Lajes

Colecodrilha;

Batalhão de Bacamarteiro 139;

Banda Forró Quentão;

Mel com Terra;

Amazan.

11 de abril - Vila Rafael

Banda de Pífanos Princesa do Agreste;

Molequinha Drilha;

Trio Flor de Croatá;

Banda Fole de Ouro;

Beto Hortis.

17 de abril - Malhada de Barreira Queimada

Batalhão de Bacamarteiro 28;

Animadrilha;

Trio Remelexo;

Hebert Lucena;

Cristina Amaral.

18 de abril - Sítio Juá

Banda de Pífanos Cultural;

Batalhão de Bacamarteiro 26;

Trio Namorados da Lua;

Banda Aquárius;

Alex Junior.

24 de abril - Gonçalves Ferreira

Batalhão de Bacamarteiro 27;

Banda de Pífanos Nossa Senhora das Graças;

Gean Mota;

Carlinhos Bala;

Magnatas do Forró.

25 de abril - Terra Vermelha

Batalhão de Bacamarteiro 33;

Quadrilha Tradicional Arrastapé;

Trio Vozes da Seca;

Matheus Lima;

Quinteto Violado.

30 de abril - Cachoeira Seca

Batalhão de Bacamarteiro 56;

Quadrilha Brincantes do Sertão;

Trio Os Vitalinos;

Forró Vumbora;

Josildo Sá.

8 de maio - Xicuru

Batalhão de Bacamarteiro 333;

Banda de Pífanos Vitoriano Jovem;

Liv Moraes;

Dudu do Acordeon;

Sirano e Sirino.

9 de maio - Malhada de Pedra

Banda de Pífanos Alvorada;

Cia Olhares;

Trio Santa Rosa;

Forró Chicote;

Forró Chacal.

15 de maio - Vila Peladas

Batalhão de Bacamarteiro 17;

Quadrilha Flor de Caruá;

Trio Forró com Leite;

Rogério Rangel;

Capim com Mel.

16 de maio - Riacho Doce

Batalhão de Bacamarteiro 01;

Banda de Pífanos da Inclusão;

Trio Nogueira;

Quinteto Violado;

Irah Caldeira.



*Com informações da assessoria de imprensa.

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