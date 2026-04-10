Sex, 10 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta10/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SÃO JOÃO 2026

Caruaru antecipa festejos juninos com São João na Roça, que começa nesta sexta-feira (10)

Com shows, quadrilhas juninas e manifestações da cultura popular, circuito passará por 13 comunidades da zona rural do município

Reportar Erro
São João na Roça, em Caruaru, conta com 65 atrações culturaisSão João na Roça, em Caruaru, conta com 65 atrações culturais - Foto: Jorge Farias/Divulgação

Caruaru inicia, nesta sexta-feira (10), a programação do São João na Roça. O circuito itinerante abrange 13 comunidades da zona rural do município, levando apresentações culturais a esses locais.

A agenda conta com 65 atrações regionais, incluindo bandas de forró, cantores, batalhões de bacamarteiros, bandas de pífanos e quadrilhas juninas. O Sítio Lajes recebe a abertura da programação, com shows de Amazan, Forró Quentão, Mel com Terra e outras atrações.

Leia também

• Marcello Novaes faz participação em show da banda dos filhos Diogo e Pedro

• Em paralelo a 2016, retornos e ausências marcam a seleção do Festival de Cannes de 2026; entenda

• Festival Ressonância estreia em Olinda com três dias dedicados à percussão

 

O objetivo do circuito é descentralizar um dos maiores eventos culturais do País, o São João de Caruaru. Ao mesmo tempo, a iniciativa preserva tradições populares e movimenta a economia local. Josildo Sá e Quinteto Violado estão entre os artistas confirmados. 

“Tecido de tradições, costurando gerações” é o tema que guia esta edição do evento. A temática faz referência à história econômica da cidade, que se consolidou como polo têxtil a partir da antiga Fábrica de Caroá.

O São João na Roça segue com apresentações até 23 de maio, sempre nos finais de semana. A programação funciona como uma prévia da festa oficial. 

Confira a programação do São João na Roça:

10 de abril - Lajes
Colecodrilha;
Batalhão de Bacamarteiro 139;
Banda Forró Quentão;
Mel com Terra;
Amazan.

11 de abril - Vila Rafael
Banda de Pífanos Princesa do Agreste;
Molequinha Drilha;
Trio Flor de Croatá;
Banda Fole de Ouro;
Beto Hortis.

17 de abril - Malhada de Barreira Queimada
Batalhão de Bacamarteiro 28;
Animadrilha;
Trio Remelexo;
Hebert Lucena;
Cristina Amaral.

18 de abril - Sítio Juá
Banda de Pífanos Cultural;
Batalhão de Bacamarteiro 26;
Trio Namorados da Lua;
Banda Aquárius;
Alex Junior.

24 de abril - Gonçalves Ferreira
Batalhão de Bacamarteiro 27;
Banda de Pífanos Nossa Senhora das Graças;
Gean Mota;
Carlinhos Bala;
Magnatas do Forró.

25 de abril - Terra Vermelha
Batalhão de Bacamarteiro 33;
Quadrilha Tradicional Arrastapé;
Trio Vozes da Seca;
Matheus Lima;
Quinteto Violado.

30 de abril - Cachoeira Seca
Batalhão de Bacamarteiro 56;
Quadrilha Brincantes do Sertão;
Trio Os Vitalinos;
Forró Vumbora;
Josildo Sá.

8 de maio - Xicuru
Batalhão de Bacamarteiro 333;
Banda de Pífanos Vitoriano Jovem;
Liv Moraes;
Dudu do Acordeon;
Sirano e Sirino.

9 de maio - Malhada de Pedra
Banda de Pífanos Alvorada;
Cia Olhares;
Trio Santa Rosa;
Forró Chicote;
Forró Chacal.

15 de maio - Vila Peladas
Batalhão de Bacamarteiro 17;
Quadrilha Flor de Caruá;
Trio Forró com Leite;
Rogério Rangel;
Capim com Mel.

16 de maio - Riacho Doce
Batalhão de Bacamarteiro 01;
Banda de Pífanos da Inclusão;
Trio Nogueira;
Quinteto Violado;
Irah Caldeira.

*Com informações da assessoria de imprensa. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter