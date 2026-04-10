Caruaru antecipa festejos juninos com São João na Roça, que começa nesta sexta-feira (10)
Com shows, quadrilhas juninas e manifestações da cultura popular, circuito passará por 13 comunidades da zona rural do município
Caruaru inicia, nesta sexta-feira (10), a programação do São João na Roça. O circuito itinerante abrange 13 comunidades da zona rural do município, levando apresentações culturais a esses locais.
A agenda conta com 65 atrações regionais, incluindo bandas de forró, cantores, batalhões de bacamarteiros, bandas de pífanos e quadrilhas juninas. O Sítio Lajes recebe a abertura da programação, com shows de Amazan, Forró Quentão, Mel com Terra e outras atrações.
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O objetivo do circuito é descentralizar um dos maiores eventos culturais do País, o São João de Caruaru. Ao mesmo tempo, a iniciativa preserva tradições populares e movimenta a economia local. Josildo Sá e Quinteto Violado estão entre os artistas confirmados.
“Tecido de tradições, costurando gerações” é o tema que guia esta edição do evento. A temática faz referência à história econômica da cidade, que se consolidou como polo têxtil a partir da antiga Fábrica de Caroá.
O São João na Roça segue com apresentações até 23 de maio, sempre nos finais de semana. A programação funciona como uma prévia da festa oficial.
Confira a programação do São João na Roça:
10 de abril - Lajes
Colecodrilha;
Batalhão de Bacamarteiro 139;
Banda Forró Quentão;
Mel com Terra;
Amazan.
11 de abril - Vila Rafael
Banda de Pífanos Princesa do Agreste;
Molequinha Drilha;
Trio Flor de Croatá;
Banda Fole de Ouro;
Beto Hortis.
17 de abril - Malhada de Barreira Queimada
Batalhão de Bacamarteiro 28;
Animadrilha;
Trio Remelexo;
Hebert Lucena;
Cristina Amaral.
18 de abril - Sítio Juá
Banda de Pífanos Cultural;
Batalhão de Bacamarteiro 26;
Trio Namorados da Lua;
Banda Aquárius;
Alex Junior.
24 de abril - Gonçalves Ferreira
Batalhão de Bacamarteiro 27;
Banda de Pífanos Nossa Senhora das Graças;
Gean Mota;
Carlinhos Bala;
Magnatas do Forró.
25 de abril - Terra Vermelha
Batalhão de Bacamarteiro 33;
Quadrilha Tradicional Arrastapé;
Trio Vozes da Seca;
Matheus Lima;
Quinteto Violado.
30 de abril - Cachoeira Seca
Batalhão de Bacamarteiro 56;
Quadrilha Brincantes do Sertão;
Trio Os Vitalinos;
Forró Vumbora;
Josildo Sá.
8 de maio - Xicuru
Batalhão de Bacamarteiro 333;
Banda de Pífanos Vitoriano Jovem;
Liv Moraes;
Dudu do Acordeon;
Sirano e Sirino.
9 de maio - Malhada de Pedra
Banda de Pífanos Alvorada;
Cia Olhares;
Trio Santa Rosa;
Forró Chicote;
Forró Chacal.
15 de maio - Vila Peladas
Batalhão de Bacamarteiro 17;
Quadrilha Flor de Caruá;
Trio Forró com Leite;
Rogério Rangel;
Capim com Mel.
16 de maio - Riacho Doce
Batalhão de Bacamarteiro 01;
Banda de Pífanos da Inclusão;
Trio Nogueira;
Quinteto Violado;
Irah Caldeira.
*Com informações da assessoria de imprensa.