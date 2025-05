A- A+

São João da Macuca anuncia programação completa; confira as atrações

O São João da Macuca, festival junino promovido pelo Boi da Macuca no município de Correntes, Agreste pernambucano, nos dias 22, 23 e 24 de junho, anunciou a grade completa de atrações.



No palco da Macuca, se apresentarão nomes nacionais como Chico César, Xangai, além de artistas e bandas de destaque da música pernambucana, como Mestre Ambrósio, Academia da Berlinda, Fottó na Caixa, Didi Caxiado, e Anastácia e As Januárias, além do tradicional cortejo do Boi da Macuca.



Os ingressos para o São João da Macuca 2025 já estão à venda, no Sympla. Horários dos shows serão divulgados em breve.

Confira a programação:



21.06 - Sábado

Mestre Ambrósio

Anastácia

Didi Caxiado

22.06 - Domingo

Xangai

Academia da Berlinda

Orquestra Sanfônica Mestre Dominguinhos

Cláudio José

23.06 - Segunda

Chico César

Forró na Caixa

As Januárias

Cortejo do Boi da Macuca

