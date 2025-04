São João da Macuca anuncia Xangai na programação de 2025; ingressos estão à venda

A- A+

O cantador e violeiro baiano Xangai é a primeira atração confirmada no São João da Macuca 2025. O anúncio foi feito nas redes sociais do Boi da Macuca, nesta quinta (3).

A festa junina na Fazenda da Macuca, no município de Correntes, Agreste pernambucano, acontecerá nos dias 22, 23 e 24 de junho. Xangai se apresentará no domingo, 22, com o show “Cantoria de Festa”.

Os ingressos para o São João da Macuca 2025 já estão à venda, no Sympla.

Eugênio Avelino Lopes Sousa, 77 anos, popularmente conhecido como Xangai, é natural de Itapebi (BA). Filho e neto de sanfoneiros, Xangai é uma referência brasileira na cantoria de viola.

Em 1976, lançou seu primeiro álbum, “Acontecivento”. Nos anos 1980, notabilizou-se ao gravar, ao lado de Geraldo Azevedo, Vital Farias e Elomar (de quem é primo), os álbuns “Cantoria 1” (1984) e “Cantoria 2” (1988).

Além da vida na música, Xangai também atuou na novela “Velho Chico”, em 2016, e foi nomeado secretário de Cultura de Vitória da Conquista (BA), em 2021.

