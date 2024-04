A- A+

SÃO JOÃO 2024 São João de Caruaru 2024 começa nesta sexta (19), com shows na zona rural da cidade Programação do São João na Roça é inteiramente dedicado ao forró, com maioria de artistas locais

Os festejos juninos em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, começam oficialmente nesta sexta-feira (19), com a abertura do São João na Roça 2024. Composto totalmente por artistas do forró, a programação leva a festa famosa nacionalmente à zona rural da cidade.

No total, o São João na Roça terá 65 atrações, sendo 80% formado por artistas locais. Os shows vão até o dia 31 de maio e, neste primeiro fim de semana, passam pelas comunidades de Gonçalves Dias e Malhada de Barreira Queimada.

A descentralização do São João de Caruaru começou em 2017. Desde 2023, para aumentar os dias de festa na Capital do Forró, as celebrações rurais foram antecipadas, começando ainda em abril.

Em 2024, o São de Caruaru vai até 29 de junho. O palco principal, montado no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, começa a funcionar no dia 1º de junho, com shows de Carlinhos Brown, Orquestra de Pífanos de Caruaru, Flávio José, Jorge de Altinho e Mano Walter.

Confira a programação completa do São João na Roça 2024 neste fim de semana:



Sexta-feira (19) - Gonçalves Ferreira

18h - Grupo de Dança Flor e Barro (itinerante)

18h - Batalhão de Bacamarteiros 17 (itinerante)

18h - Trio Fole de Ouro

20h - Cheiro de Sanfona

22h - Assisão

Sábado (20) - Malhada de Barreira Queimada

18h - Banda de Pífanos Alvorada (itinerante)

18h - Quadrilha Molecodrilha (itinerante)

18h - Trio Tabajara

20h - Elifas Junior

22h - Petrúcio Amorim



