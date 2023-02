A- A+

SÃO JOÃO São João de Caruaru contará com mais de 60 dias de festa A programação, que começa no dia 28 de abril, terá atividades espalhadas pela cidade

A Prefeitura de Caruaru, Agreste pernambucano, revelou em coletiva de imprensa realizada na manhã desta terça-feira (7) que no ano de 2023 a celebração junina terá 65 dias de programação. O São João terá início no dia 28 de abril e terminará no primeiro dia de julho, com atividades artísticas espalhadas em vários polos culturais.

"São João na Roça", projeto que leva artistas para zona rural do município, abrirá as festividades. Em seguida, o palco principal da gala recebe atrações de todo o país. Além das festas gastronômicas na Rua 3 de Maio.

A prefeitura também confirmou diversas mudanças estruturais e locais de apresentações. A proposta é de ampliar o espaço para quem visita o local e garantir mais conforto e segurança aos forrozeiros.

Veja também

MÚSICA Samara Joy, cantora que desbancou Anitta no Grammy, fará show no Brasil