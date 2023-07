São João de Caruaru de 2024 terá 72 dias de festa, anuncia prefeitura da cidade

A- A+

O São João de Caruaru terá duraçãoi maior em 2024. Conforme anunciou a Prefeitura, na próxima edição serão 72 dias de festa, entre 19 de abril e 29 de junho.



A gestão municipal fez um balanço da festa deste ano e inforou que segundo a pesquisa contratada pelo município, quase 96% de moradores, turistas e excursionistas entrevistados por pesquisa aprovaram o evento.

Balanço do São João de Caruaru

Segundo a Prefeitura, foram movimentados, na economia da cidade, mais de R$ 620 milhões, um número inédito. Só a rede hoteleira teve 99% de ocupação. A geração de empregos também ficou acima da média. Mais de 15 mil empregos diretos e indiretos foram criados, garante o governo municipal.

"Os números superaram as nossas expectativas. Chegamos a mais de R$ 623 milhões injetados na economia da nossa cidade, analisando o gasto médio do turista, do excursionista e também do morador. Um São João com mudanças estratégicas, como no Alto do Moura e no Pátio do Forró, que teve uma aprovação de 95,8% do público, o que só corrobora o sucesso da edição deste ano", explica o prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro.

Segurança

As 200 câmeras de videomonitoramento instaladas entre os polos e o total de 14.961 lançamentos de efetivos (Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Bombeiro Militar e Bombeiro Civil) resultaram numa redução de 11,4% no número de ocorrências por dia em relação ao São João 2022.

Pelos 25 polos de animação, passaram 3,65 milhões de pessoas, que curtiram mais de 1200 atrações com mais de 20 mil artistas envolvidos. Desses, 74,3% foram artistas da região e 60% contratados via edital.



São João na Roça

Este ano, treze comunidades rurais receberam a caravana itinerante, que começou a circular pelo município em 28 de abril, antecipando os festejos a fim de dar oportunidade a todos de conhecerem e aproveitarem o polo. A iniciativa foi aprovada por 93,3% do público.

Acessibilidade

Além do camarote disponibilizado no Pátio do Forró, um espaço foi disponibilizado no Alto do Moura, que também recebeu a interpretação em Libras durante todos os shows, assim como no Parque de Eventos Luiz Lua Gonzaga.



Sustentabilidade

O São João Sustentável acumulou 66,69 toneladas de materiais recicláveis, gerando uma economia de mais de R$ 240 mil para o município, além de 12 mil sementes doadas e 3 mil plantios de mudas. Já o Transforma Caruaru arrecadou 17,5 toneladas de alimentos, beneficiando 25 entidades caruaruenses.



Imprensa

A festa foi divulgada em veículos de comunicação da Argentina, Estados Unidos, Alemanha, México, Paraguai, Espanha, França e Vietnã. Foram contabilizadas mais de 5100 publicações on-line, mais de 700 inserções no rádio e mais de 860 na televisão.

"Nós temos muito a comemorar. Geração de emprego, geração de renda, segurança, sustentabilidade, tudo num evento feito para as pessoas e com as pessoas. Nosso foco foi fazer um grande evento, valorizando a cultura popular, os artistas locais, para gerar emprego e renda, porque essa é a função social do São João. Gratidão a cada um que trabalhou junto conosco para obtermos o maior, melhor e mais seguro São João da história", comemora Rodrigo.

Confira os números da pesquisa encomendada pela Prefeitura de Caruaru



Economia

R$ 623 milhões de movimentação financeira

99% de ocupação na rede hoteleira

15 mil empregos diretos e indiretos



Cultura

Recorde com mais de 1200 atrações

23.206 artistas envolvidos

74,3% atrações de Caruaru e região

60% contratações via edital

Mais de 400 profissionais técnicos, sendo 90% caruaruenses



Pesquisa

95,8% de aprovação entre o público geral

96,7% de aprovação entre turistas e excursionistas

97,25% de aprovação entre moradores

93,3% de aprovação pela antecipação do São João na Roça

88% pretendem voltar em 2024

Segurança

200 câmeras de videomonitoramento instaladas entre os polos

Total de 14.961 lançamentos de efetivos (Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Bombeiro Militar e Bombeiro Civil);

Redução de 11,4% no número de ocorrências por dia em relação ao São João 2022.

São João Sustentável

66,69 toneladas de materiais recicláveis

R$ 241.161,12 de economia para o município

320.120 toneladas de lixo bruto retiradas

12 mil sementes doadas

3 mil plantios de mudas



São João Solidário (Transforma Caruaru)

17 toneladas de alimentos arrecadados e 25 entidades beneficiadas



Imprensa

Mais de 5150 publicações on-line

Mais de 700 inserções no rádio

Mais de 860 inserções na TV

