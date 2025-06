A- A+

Festa São João de Caruaru: palco principal celebrou encontro entre o forró pernambucano e o axé baiano Ivete Sangalo, Solange Almeida e Matheus Vini animaram o público no primeiro fim de semana do Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga

Caruaru abriu oficialmente o São João na área urbana. Após mais de um mês de programação na Zona Rural, a festa chegou ao seu maior polo no sábado (31). A noite celebrou o encontro do forró pernambucano com o axé baiano.



A abertura da noite ficou por conta do espetáculo da Orquestra de Pífanos de Caruaru, que reúne mais de 100 músicos entre 8 e 82 anos, sob comando do Maestro Mozart Vieira. Com participação especial do cantor e compositor Onildo Almeida, Patrimônio Vivo de Caruaru, o show celebrou a tradição e a identidade do Nordeste.

Em seguida, o caruaruense Matheus Vini fez sua estreia no palco principal, e relatou a emoção de se apresentar no evento.



Já a cantora Ivete Sangalo atraiu uma multidão, convidando os fãs a dançaram e cantaram sucessos da sua carreira e do “arrasta axé”, que combinou clássicos juninos com a energia baiana.

Palco principal de Caruaru (Foto: Jorge Farias/Divulgação)

“Tem dentro de mim essa fogueira que a gente acende na porta de casa. O São João me traz uma memória afetiva muito importante. É o que me aproxima da minha origem, das minhas raízes. Eu me sinto parte disso e me sinto honradíssima de poder cantar nessa festa”, contou.

Finalizando a noite, Solange Almeida estreou em Caruaru seu projeto “Sol João”, combinando músicas autorais e releituras de clássicos do forró.

A programação no Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga terá continuidade neste domingo (1º), com shows de Thayse Dias e das bandas Caninana, Mastruz com Leite e Limão com Mel.

