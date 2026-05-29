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Festejos Juninos

São João de Caruaru: programação do palco principal começa neste sábado (30); confira atrações

Ciclo festivo deve atrair mais de 4 milhões de visitantes e movimentar cerca de R$ 800 milhões na economia local

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Palco recebe Elba Ramalho, Mari Fernandez, Solange Almeida, além da Orquestra de Pífanos e Maestro Mozart VieiraPalco recebe Elba Ramalho, Mari Fernandez, Solange Almeida, além da Orquestra de Pífanos e Maestro Mozart Vieira - Foto: Rondinelle de Paula/Arte Produções; Divulgação

A programação do palco principal do São João de Caruaru, no Agreste pernambucano, começa neste sábado (30), com mistura de ritmos.

Na data, o Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga recebe Elba Ramalho, Mari Fernandez, Solange Almeida, além da Orquestra de Pífanos e Maestro Mozart Vieira.

A festa segue no domingo (31), com Mastruz com Leite, Limão com Mel, Cavaleiros do Forró, Jonas Esticado e Assum Preto.

O palco principal receberá atrações ao longo de todo o mês, com programação prevista até o dia 27 de junho. Paralelamente, os polos "Azulão" e "Alto do Moura" também promovem muito forró.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Impacto
Segundo a Prefeitura de Caruaru, o ciclo festivo deve atrair mais de 4 milhões de visitantes e movimentar cerca de R$ 800 milhões na economia local, 8,5% a mais em comparação ao ano anterior.

Além disso, a gestão municipal prevê que o fluxo de pessoas na cidade deve viabilizar a criação de aproximadamente 20 mil postos de trabalho, entre empregos diretos e indiretos.

"O balanço do município aponta impacto direto nas redes de turismo e hotelaria, além dos segmentos de gastronomia, comércio varejista, transporte e economia criativa. O comércio local e os prestadores de serviços foram mobilizados para atender à demanda de consumo que se eleva com o início dos shows principais", destacou a prefeitura.

Os festejos em Caruaru iniciaram em 10 de abril, com o São João na Roça, ação itinerante em 13 localidades e distritos da zona rural da cidade.

"As ações no interior do estado, especialmente em Caruaru, promovem a ampliação da circulação de renda nas comunidades que recebem a programação junina”, destacou o prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro.

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Confira programação do primeiro fim de semana de atrações no Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga, em Caruaru:
Sábado (30)
Orquestra de Pífanos e Maestro Mozart Vieira
Elba Ramalho
Mari Fernandez
Solange Almeida

Domingo (31)
Assum Preto
Cavaleiros do Forró
Mastruz com Leite
Limão com Mel
Jonas Esticado.

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