SÃO JOÃO 2025 São João de Gravatá 2025 divulga programação com atrações nacionais; confira Wesley Safadão, João Gomes, Luan Santana e Ana Castela estão entre os artistas com shows confirmados

O São João de Gravatá 2025 deve levar um grande número de pessoas ao Agreste de Pernambuco de 17 de maio a 29 de junho. Entre as atrações confirmadas, estão nomes como Wesley Safadão, João Gomes, Luan Santana e Ana Castela.

A abertura da programação será com o projeto Tardes no Polo, que ganha uma edição especial, com arrasta-pé e culinária junina no tradicional Polo Moveleiro. Uma novidade é o Arraiá da Rua do Norte, onde a festa acontecerá em dois domingos, nos dias 25 de maio e 1º de junho.

Também estreia nesta edição o Polo Alto do Cruzeiro, com uma programação para todas as idades, nos dias 22 e 23 de junho. Já o Mercado Cultural promete muito forró todo sábado e domingo, a partir de 18 de maio.



O Polo Pátio de Eventos Chucre Mussa Zarzar, palco principal da festa, inicia sua programação no dia 7 de junho. Entre as atrações confirmadas, estão ainda Limão com Mel, Felipe Amorim, Bruno e Marrone, Mari Fernandez, Priscila Senna e Joyce Alane.

Em 2025, a festividade homenageia o violeiro gravataense Heleno de Oliveira e a quadrilheira Vera (in memoriam), da Quadrilha Brega e Chique. A expectativa é de que o evento movimente cerca de R$ 300 milhões com previsão de geração de mais de dez mil empregos diretos e indiretos, além de mais de mil negócios informais.

Confira a programação do São João de Gravatá 2025:



Tardes no Polo

17/05 – 16h no Polo Moveleiro



Pátio de Evento

07/06 – Sábado

Heleno de oliveira (homenageado)

Juciê

Wandonys

Natanzinho Lima



12/06 – Quinta

Tavinho e Banda

Sirano E Sirino

Felipe Amorim

Limão Com Mel

13/06 - Sexta

Myllena Dantas

Joyce Alane

João Gomes

Luan Santana

14/06 – Sábado - Noite do forró raiz

Galeguinho de Gravatá

BenilCristina Amaral

Novinho da Paraíba



20/06 – Sexta

Ivan Gadelha

Clara Sobral

Lipe Lucena

Ana Castela

21/06 – Sábado

Michel Brocador

Wallas Arrais

Enzo Rabelo

Wesley Safadão

Bruno e Marrone



22/06 – Domingo

Clima Nordestino

PV Calado

Priscila Sena

Henry Freitas

23/06 – Segunda

Don Tronxo

Helton Lima

Léo Magalhães

Mari Fernandez



São João nos Distritos

21/05 - São Severino

22/05 - Russinha

23/05 - Avencas

24/05 - Uruçu Mirim

15/06 - Mandacaru



São João da Gente – Bairros

30/05 - Festa do Maior Pão Doce do Mundo, no Bairro Novo

03/06 - Área Verde

04/06 - Alpes Suíço

05/06 - Princesa Gales (entrega de ruas calçadas)

06/06 - Rua da Paz

10/06 - Bairro do Prado

PTR Running – 15/06 – Mandacaru

Etapa Gravatá corrida de trilha no calendário oficial do São João de Gravatá, no distrito de Mandacaru - Corrida e depois muito forró.

Arraiá do Idosos – Secretaria de Assistência Social e Juventude

18/06 - mini trio elétrico saindo da praça da Matriz ao Polo da Sanfona

Mercado Cultural

Muito forró todo sábado e domingo a partir de 18 de maio até o dia 29 de junho (programação divulgada em breve)



Polo da Sanfona

Dias 13, 14, 21, 22, 23, 28 e 29 - nomes já confirmados: Assisão, Irah Caldeira, Ed Carlos, Raphael Moura) em breve programação completa.



Polo Alto do Cruzeiro

Dias 22 e 23 - nomes já confirmados: Lady Falcão, Fim de Feira, (breve programação completa)



