São João 2023 São João do Recife começa neste domingo (11); confira polos e atrações Capital pernambucana ganhou novo polo junino no Bairro do Recife

Já é São João na capital pernambucana. A Prefeitura do Recife divulgou, nesta sexta (9), a programação completa do São João da Cidade, batizado de “Recife Junino”. A abertura dos festejos ocorre neste domingo (11), com destaque para a estreia do “Arraial Novo da Rio Branco”, no Bairro do Recife, que terá direito a cidade cenográfica, sala de reboco e barraquinhas.

A programação inicia cedo: a partir das 10h já é possível curtir o clima junino e dançar o tradicional forró ao som do trio pé de serra (Trio Mexe Mexe) que se apresentará na sala de reboco montada no espaço. Das 12h às 14h, quem comanda a festa é o Trio Amizarte.

Mais tarde, a partir das 16h, a programação recomeça com apresentação das quadrilhas Tradição e Origem Nordestina. Às 17h, o grupo Coruja e Seus Tangarás segue levando forró para o boulevard recifense.

Encerrando a noite, às 19h30, a cantora e sanfoneira Ceiça Moreno, que participou da edição 2021 do The Voice +, exibido pela TV Globo, sobe ao palco do Bairro do Recife.

A programação do “Arraial Novo da Rio Branco” segue até o dia 30 de junho, com trio pé de serra de segunda a segunda, das 12h às 14h e das 17h às 19h. Nos finais de semana, o espaço contará com quadrilhas juninas e diferentes atrações na sala de reboco.

“O Recife Antigo é o coração da nossa cidade e a gente fica muito feliz em poder fazer a festa junina também lá, na Rio Branco. Serão 20 dias com programação todos os dias, com cidade cenográfica, sala de reboco, forró pé-de-serra. Um novo espaço no ciclo junino recifense e que, com certeza, é espaço com opções para toda a família", destacou o prefeito do Recife, João Campos.

O Sítio Trindade, em Casa Amarela, considerado o mais tradicional polo junino da capital pernambucana, também conta com programação especial para a abertura do São João do Recife. No domingo, a partir das 17h, o arraial sediará as eliminatórias do 37º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas.

A competição reúne 34 grupos, de diferentes partes do estado, com apresentações que se dividem em cinco dias de festejos. A programação musical inicia na próxima sexta-feira, com o trio Em Canto e Poesia, Quinteto Violado e os cantores Jorge de Altinho e Irah Caldeira.

"Vão ser 20 dias de muita festa e celebração com a nossa premissa número um: a tradição propriamente representada na nossa cidade. A tradição tem que estar representada em todos polos, em todas as localidades. A gente precisa mostrar o nosso autêntico São João, São Pedro e Santo Antônio, nosso autêntico forró, que é a nossa força. E vamos fazer um ciclo junino completo com a força da nossa tradição e da nossa cultura. Nosso São João representa a tradição presente, a quadrilha, o pé de serra, muito forró, ciranda, vai ter coco, tudo aquilo que faz o São João ser tão querido pelo nosso povo”, comentou o prefeito.

Os festejos do São João do Recife seguem até o dia 30 espalhados por 13 polos descentralizados. Entre eles está o Pátio de São Pedro, que terá programação nos dias 28, 29 e 30, marcando a despedida da festa.

A programação completa do “Recife Junino” pode ser conferida no portal Conecta Recife e no Instagram oficial do evento (@saojoaodorecife).

Confira a programação dos dois maiores polos juninos:

SÃO JOÃO 2023 – RECIFE JUNINO

DIA 11 (DOMINGO)

NOVO ARRAIAL DA RIO BRANCO

10h às 12h - Trio Mexe Mexe

12h às 14h - Trio Amizarte

16h - Quadrilha Tradição

16h30 - Quadrilha Origem Nordestina

17h - Coruja E Seus Tangarás

19h30 – Ceiça Moreno

SÍTIO TRINDADE

Pavilhão das Quadrilhas

Eliminatórias do 37º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas

17h - Quadrilha Junina Explosão Coroense

17h35 - Quadrilha Junina Traquejo

18h10 - Quadrilha Junina Bacamarte

18h45 - Quadrilha Junina Rojão do Cabo de Santo Agostinho

19h20 - Quadrilha Junina Flor do São João

19h55 - Quadrilha Junina Amigos do Furacão

20h30 - Quadrilha Junina Flor da Vertente

21h05 - Quadrilha Junina Dona Sinhá

21h40 - Quadrilha Junina Sulanca

22h15 - Quadrilha Junina Flor do Caruá

DIA 12 (SEGUNDA-FEIRA)

NOVO ARRAIAL DA RIO BRANCO

12h às 14h - Trio Arranca Rabo

17h às 19h - Trio Forró Luado

SÍTIO TRINDADE

Pavilhão das Quadrilhas

Eliminatórias do 37º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas

20h - Quadrilha Junina Xotear

20h35 - Quadrilha Junina Rojão de Jaboatão dos Guararapes

21h10 - Quadrilha Junina Serrana Matuta

21h45 - Quadrilha União Junina

22h20 - Quadrilha Junina Sanfonar

22h55 - Quadrilha Junina Raízes

DIA 13 (TERÇA-FEIRA)

NOVO ARRAIAL DA RIO BRANCO

12h às 14h - Trio Forró Viena

17h às 19 - Trio Magia do Sol

SÍTIO TRINDADE

Pavilhão das Quadrilhas

Eliminatórias do 37º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas

20h - Quadrilha Junina Rosa dos Ventos

20h35 - Quadrilha Junina Dona Matuta

21h10 - Quadrilha Junina Portal do Sertão

21h45 - Quadrilha Junina Traque

22h20 - Quadrilha Junina Raízes do Nordeste

22h55 - Quadrilha Junina Lumiar

DIA 14 (QUARTA-FEIRA)

NOVO ARRAIAL DA RIO BRANCO

12h às 14h - Trio Siridó

17h às 19h - Trio Corisco do Sertão

SÍTIO TRINDADE

Pavilhão das Quadrilhas

Eliminatórias do 37º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas

20h - Quadrilha Xodó Junino

20h35 - Quadrilha Junina Zé Matuto

21h10 - Quadrilha Junina Arrocha o Nó

21h45 - Quadrilha Junina Evolução

22h20 - Quadrilha Junina Zabumba

22h55 - Quadrilha Junina Raio de Sol

DIA 15 (QUINTA-FEIRA)

NOVO ARRAIAL DA RIO BRANCO

12h00 às 14h00 - Lapada Trio

17h às 19h - Trio Forró Flor de Lis

RUA DA MOEDA – ARSENAL

Caminhada do Forró e Desfile das Bandeiras, a partir das 17h

SÍTIO TRINDADE

Pavilhão das Quadrilhas

Eliminatórias do 37º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas

20h - Quadrilha Junina Xapéu de Palha

20h35 - Quadrilha Junina Unidos da Roça

21h10 - Quadrilha Junina Origem Nordestina

21h45 - Quadrilha Junina Matutada

22h20 - Quadrilha Junina Sapeca

22h55 - Quadrilha Junina Tradição

DIA 16 (SEXTA-FEIRA)

NOVO ARRAIAL DA RIO BRANCO

12h às 14h - Trio Parceiros do Forró

17h às 19h - Trio Colher de Pau

19h - Trio Astral

20h20 - Kelly Rosa

21h40 - Climério de Oliveira

23h - Azulinho

SÍTIO TRINDADE

Sala de Reboco

19h - Rabecado

21h40 - Trio 100% Mulher

23h - Bellas Marias

Palco principal

19h - Em Canto e Poesia

20h30 - Irah Caldeira

22h - Quinteto Violado

23h30 - Jorge de Altinho

DIA 17 (SÁBADO)

NOVO ARRAIAL DA RIO BRANCO

12h às 14h - Trio Forró da Parceria

17h às 19h - Trio Zoi de Gato

19h - Quadrilha Dona Matuta

19h30 - Trio Forró das Cumades

21h20 - Dona Cila do Coco

22h40 - Forró Taca Fogo

SÍTIO TRINDADE

Pavilhão das Quadrilhas (Programação infantil)

16h - Quadrilha Mirim Evolução

17h20 - Tio Bruninho

18h40 - Processo Ventura

Sala de Reboco

17h - Trio Forró Xodó

18h50 - Zelyto Madeira

20h20 - Toinho do Baião

23h - Fred e Mery

Palco principal

18h - Ciranda Dengosa

19h20 - Rogério Rangel

20h40 - Mestre Gennaro

22h - Novinho da Paraíba

23h20 - Nando Cordel

DIA 18 (DOMINGO)

NOVO ARRAIAL DA RIO BRANCO

10h às 12h - Trio 90 Graus

12h às 14h - Trio Pisa no Pilão

16h - Grupo de Xaxado Raízes do Cangaço

16h30 - Quadrilha Lumiar

17h - Dona Glorinha do Coco

18h20 - Banda Luminar

19h40 - Cláudio Rabeca

SÍTIO TRINDADE

Pavilhão das Quadrilhas (Programação infantil)

16h - Kelly Benevides - Cigarra Kika

17h20 - Bailinho Kids

18h40 - Rapha Santa Cruz - O Matuto

Sala de Reboco

17h - Banda Segnos

18h50 - Coruja e os Tangarás

20h20 -Sevy Nascimento

21h40 - Agostinho do Acordeon

23h - Diego Cabral

Palco Principal

17h - Família Salustiano

18h20 - Alcymar Monteiro

19h40 - Benil

21h - Santanna

22h40 - Edy e Natan

DIA 19 (SEGUNDA-FEIRA)

NOVO ARRAIAL DA RIO BRANCO

12h às 14h - Trio Jonas Taurino

17h às 19h - Trio Forró Pesado

DIA 20 (TERÇA-FEIRA)

NOVO ARRAIAL DA RIO BRANCO

12h às 14h - Trio Tareco e Mariola

17h às 19h - Trio Faísca

DIA 21 (QUARTA-FEIRA)

NOVO ARRAIAL DA RIO BRANCO

12h às 14h - Trio Fuxico

17h às 19h - Trio Forró de 1 Real

SÍTIO TRINDADE

Pavilhão das Quadrilhas

20h - Final do 37º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas

Palco Principal

20h - Festival Comida de Santo

DIA 22 (QUINTA-FEIRA)

NOVO ARRAIAL DA RIO BRANCO

12h às 14h - Trio Tempero do Forró

17h às 19h - Trio Oxente

MORRO DA CONCEIÇÃO – SÍTIO TRINDADE

16h - Procissão dos Santos Juninos

SÍTIO TRINDADE

Pavilhão das Quadrilhas

20h - Final do 37º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas

DIA 23 (SEXTA-FEIRA)

NOVO ARRAIAL DA RIO BRANCO

12h às 14h - Trio J no Forró

14h às 16h - Trio Xodó Maior

16h às 18h - Trio Forró de 3

18h - Balé Deveras

19h - Quadrilha Junina Raio de Sol

19h30 - Trio Nordeste Show

21h30 - Patrícia Cruz

23h - Isadora Melo - Festança

SÍTIO TRINDADE

Pavilhão de Quadrilhas – Programação Infantil

16h - Quadrilha Infantil Brincants

17h - Susana e Diego Morais – Bandeirinhas de Cordel

18h20 - Arraialzinho da Fada Magrinha

Sala de Reboco

17h - Trio Forró Bombado

18h50 - Forró Sensação

20h20 - Cylene Araújo

21h40 - Pecinho Amorim

23h - Walkyria Mendes

Palco Principal

17h - Mestre Galo Preto

18h20 - Terezinha do Acordeon (Com Larissa Lisboa)

20h40 - Andrezza Formiga

22h - Anastácia

23h40 - Petrúcio Amorim

DIA 24 (SÁBADO)

NOVO ARRAIAL DA RIO BRANCO

12h às 14h - Trio Aconchego Nordestino

14h às 16h - Trio Forró para lá de Bom

16h às 18h - Trio Mandrakatu

18h - Grupo Perna de Palco

19h - Quadrilha Raízes do Pinho

19h30 - Trio Raízes do Pinho

21h - César Amaral

22h20 - Larissa Lisboa no Forró

SÍTIO TRINDADE

Pavilhão de Quadrilhas – Programação Infantil

6h - Quadrilha Mirim Matutinho Dançante

17h - Mini Rock

18h20 - Mari Bigio e Banda

Sala de Reboco

17h - Trio Sanfona do Povo

18h50 - Trio Virgulino

20h20 - Daniel Bento

21h40 - Aracílio Araújo

23h - As Severinas

Palco Principal

17h - Cavalo Marinho Boi Pintado

18h20 - Bia Marinho

20h40 - Fim de Feira

22h - Cristina Amaral

23h40 - Beto Hortis

DIA 25 (DOMINGO)

NOVO ARRAIAL DA RIO BRANCO

10h às 12h - Trio Apipucos

14h às 16h - Trio Forró Cheiroso

16h - Grupo de Dança Trapiá

16h30 - Quadrilha Traque

17h - Manoelzinho do Acordeon

18h20 - Geraldo Maia - Samba de São João

19h40 - Flor do Muçambê

SÍTIO TRINDADE

Pavilhão de Quadrilhas – Programação Infantil

16h - Quadrilha Infantil Sapeca

17h - Carol Levy

18h20 - Tintim por Tintim

Sala de Reboco

17h - Trio Pé de Serra Xodó Maior

18h50 - Artuzinho dos 8 Baixos

20h20 - Maria Lafayete

21h40 - Forró do Matulão

23h - Savinho do Acordeon

Palco Principal

17h - Coco do Juremá

18h20 - Nádia Maia

19h40 - Banda de Pau e Corda

21h - Maciel Melo

22h40 - Geraldinho Lins

DIA 26 (SEGUNDA-FEIRA)

NOVO ARRAIAL DA RIO BRANCO

12h às 14h - Trio Jota do Acordeon

17h às 19h - Trio Super Pop

DIA 27 (TERÇA-FEIRA)

NOVO ARRAIAL DA RIO BRANCO

12h às 14h - Trio Palha Fina

17h às 19h - Trio Croatá

DIA 28 (QUARTA-FEIRA)

NOVO ARRAIAL DA RIO BRANCO

12h às 14h - Trio Ideologia

17h às 19h - Trio Forró Nova Era

19h - Lucinha Guerra

20h20 - Gilmar Leite

21h40 - Mevinha Queiroga

SÍTIO TRINDADE

Pavilhão de Quadrilhas

19° Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis

20h - Brincant’s Show

20h35 - Junina Fusão

21h10 - Junina Balancê

21h45 - Matutinho Dançante

Sala de Reboco

18h - Trio Ideologia

19h20 - Ivan Ferraz

20h40 - Thiago Kehrle

22h - Charles Theone

23h20 - Dérico Alves

Palco Principal

18h - Ciranda do Egídio

19h - Fabiana Pimentinha

20h10 - Josildo Sá

21h30 - Mestre Ambrósio

23h - Lúcia Alves

PÁTIO DE SÃO PEDRO

Programação no palco, das 17h até 1h

DIA 29 (QUINTA-FEIRA)

NOVO ARRAIAL DA RIO BRANCO

12h às 14h - Trio Lemos

17h às 19h - Trio João Forrozeiro

19h - Trio Os Madeiras

20h20 - Seu Januário

21h40 - Reinivaldo Pinheiro

SÍTIO TRINDADE

Pavilhão de Quadrilhas

19° Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis

20h - Maracabarro

20h35 - Mirim Evolução

21h10 - Flor da Chã

21h45 - Mirim Matulão

Sala de Reboco

18h - Aleixo dos 8 Baixos

19h20 - Iran Carlos

20h40 - Ronaldo Aboiador

22h - Muniz do Arrasta pé

23h20 - Salatiel D’Camarão

Palco Principal

18h - Cocos dos Pretos

19h20 – Cascabulho

20h40 - Mel com Terra

