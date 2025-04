A- A+

PROGRAMAÇÃO São João em Surubim terá Wesley Safadão, Raphaela Santos e Santanna entre as atrações Expectativa é de que pelo menos 250 mil pessoas visitem a cidade no período

A conhecida “Terra da Vaquejada”, Surubim, no Agreste pernambucano, vai ganhar holofotes também no forrobodó dos festejos juninos deste ano com programação que começa a partir de 9 de junho na Villa do Forró e em 20 de junho no Parque J. Galdino.

Divulgada na noite desta quinta-feira (24), a agenda tem de Wesley Safadão a Maiara e Maraísa, passando ainda pela essência do forró com nomes como Santana e a banda Mastruz com leite no polo descentralizado.

Gratuita, a festa tem a produção da DuPorto em parceria com as equipes do São João de Limoeiro, também no Agreste, e o de Petrolina, no Sertão do Estado.

Com exceção dos dias 24, 25 e 26 de junho - ocasião em que não haverá programação no Parque - a festa também vai contar com artistas ‘da terra’ e a expectativa é de que pelo menos 250 mil pessoas visitem a cidade no período, impactando dessa forma tanto na economia quanto no setor de turismo da cidade.

Camarotes

A festa no Parque J. Galdino e no polo descentralizado Vila do Forró, Centro do município, é gratuita.

Mas há também opção do espaço “Surubim Lounge - Old Parr”, com estrutura de camarotes para quem optar por mais comodidade. Os ingressos para o ambiente começam a ser vendidos neste domingo (27).

Serviço:

São João de Surubim 2025

Quando: a partir de 9 de junho

Onde: Parque J. Galdino (Rua Senador Paulo Pessoa Guerra, 1223-1373) e Villa do Forró (Rua João Batista, Centro)

Acesso gratuito, com opções de camarotes (ingressos começam a ser vendidos a partir deste domingo, 27)

Confira a programação do Parque J. Galdino

Sexta-feira, 20 de junho

Henrique e Juliano, Luan Santana, Ávine Vinny e Olavo Sanfoneiro



Sábado, 21 de junho

Wesley Safadão, Léo Foguete, Grelo e Fabinho Moral



Domingo, 22 de junho

Maiara e Maraisa, Alok, Priscila Senna e Mastigados do Forró



Segunda-feira, 23 de junho

Ana Castela, Gustavo Mioto, Nadson o Ferinha e Marcílio Arruda



Sexta-feira, 27 de junho

Zé Vaqueiro, Natanzinho Lima, Calcinha Preta, Eric Land e Geiza Santos



Sábado, 28 de junho

Pablo, Raphaela Santos, Mari Fernandez, Waldonys Pegadas de Pantera

Confira programação da Villa do Forró - Polo Descentralizado



Segunda-feira, 9 de junho

Mastruz com Leite

Terça-feira, 10 de junho

Suzy Lima (Chéus

Eliel Galdino



Quarta-feira, 11 de junho

Rafa Alice (Lagoa da Vaca)

Eugênio Sá



Quinta-feira, 12 de junho

Santana

Quadrilha Fagulhas do Agreste

Companhia de Dança Surumbinense

Olavo Sanfoneiro



Sexta-feira, 13 de junho

Concurso de Quadrilha

DJ Neto

Sábado, 14 de junho

Concurso de Quadrilha

DJ Vapor

Domingo, 15 de junho

Festival de Viola



Segunda-feira, 16 de junho

Dorival Dantas

Mistura Fina



Terça-feira, 17 de junho

Forró do Grupo da 3ª Idade

Danilo Pernambucano



Quarta-feira, 18 de junho

Noé da Ciranda

Caju e Castanha



Domingo, 22 de junho

Palhaço Xililique



Terça-Feira, 24 de junho

Galdino Freire

Dani Aguiar

Marquinho Show



Quarta-feira, 25 de junho

Carcará

Gyl Masseta



Quinta-feira, 26 de junho

Braúlio Bessa

Valda Sedícias

