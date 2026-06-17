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tradição e cultura

"São João Gomes" embala multidão no Bairro do Recife, nesta quarta-feira (17)

Cantor encerra, na capital pernambucana, a temporada do seu projeto junino que já percorreu o Brasil e a Europa

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Mestrinho se apresenta no São João Gomes, nesta quarta (17)Mestrinho se apresenta no São João Gomes, nesta quarta (17) - Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

O cantor e compositor pernambucano João Gomes escolheu seu estado natal para encerrar com chave de ouro, nesta quarta-feira (18), a turnê do projeto junino que já percorreu o Brasil e a Europa. Ao longo do dia, o “São João Gomes” mobilizou uma multisão que lotou o Bairro do Recife para assistir ao show do artista - que já percorreu o Brasil e a Europa.

Uma grande estrutura descentralizada foi montada no Bairro do Recife, inspirada na cultura nordestina. O acesso começou às 15h, na Avenida Alfredo Lisboa serviços, ativações, desfiles de quadrilhas juninas, grupos de bacamarteiros, bois e cortejos de grupos da cultura popular receberam o público. 

São João Gomes Milhares de pessoas curtem o São João Gomes no Recife | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Shows
O Terminal Marítimo foi o local escolhido para receber os shows, que começaram no final da tarde e se estenderam noite adentro. A primeira apresentação no palco foi de Ivison e Arthur e a Escola de Oito Baixos de Caruaru, conhecida também como Casa dos Oito Baixos.

  • Público começou a chegar às 15h | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco
    Público começou a chegar às 15h | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco
  • São João Gomes |Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco
    São João Gomes |Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco
  • São João Gomes |Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
    São João Gomes |Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • São João Gomes |Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
    São João Gomes |Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • São João Gomes |Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco
    São João Gomes |Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco
  • São João Gomes |Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco
    São João Gomes |Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco
  • São João Gomes |Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco
    São João Gomes |Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco
  • São João Gomes |Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco
    São João Gomes |Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco
  • Público do São João Gomes |Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco
    Público do São João Gomes |Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco
  • São João Gomes |Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco
    São João Gomes |Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco
  • São João Gomes |Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
    São João Gomes |Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • São João Gomes |Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco
    São João Gomes |Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco
  • São João Gomes |Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco
    São João Gomes |Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco
  • São João Gomes |Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
    São João Gomes |Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • São João Gomes |Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
    São João Gomes |Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • São João Gomes |Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco
    São João Gomes |Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco
  • Apresentação de quadrilha |Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco
    Apresentação de quadrilha |Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco
  • Apresentação de quadrilha |Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco
    Apresentação de quadrilha |Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco
  • Apresentação de quadrilhas |Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco
    Apresentação de quadrilhas |Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco
  • Apresentação de quadrilha |Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco
    Apresentação de quadrilha |Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco
  • Apresentação de quadrilha |Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

O projeto social e espaço cultural no bairro Petrópolis oferece aulas gratuitas de sanfona de oito baixos, pandeiro e percussão para crianças, jovens e adultos, preservando a autêntica tradição nordestina. 

Em seguida, subiu ao palco o sanfoneiro Mestrinho, parceiro de João Gomes e Jota.Pê no projeto “Dominguinho”. Mestrinho acompanha grandes nomes da música brasileira, a exemplo de Gilberto Gil.

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Exaltando a cultura nordestina e a “puxada de fole” típica do nosso jeito de tocar, Mestrinho agitou e emocionou o público com clássicos como “Meu Cenário”, de Petrúcio Amorim, “Eu só quero um xodó”, em homenagem a Dominguinhos, e “Sala de Reboco”, do mestre maior, Luiz Gonzaga.

Mas, também teve espaço para canções que não são do universo do forró, mas que ganharam nova pegada interpretadas por Mestrinho: “Ai, Ai, Ai”, de Vanessa da Mata, juntando arrasta-pé e disco music; “Palpite”, de Vanessa Rangel; e “Sozinho”, de Peninha, famosa na versão de Caetano Veloso.

Lembrando a parceria com João Gomes e Jota.pê, no projeto Dominguinho, Mestrinho cantou “Você me resolve”, “Flor” e “Mete um Block Nele”. 

E seguiu com músicas do anfitrião, João Gomes, como “Meu Pedaço de Pecado” e “Aquelas Coisas”.

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