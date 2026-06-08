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FESTEJOS JUNINOS São João Gomes volta ao Recife no dia 17 de junho; saiba como adquirir ingresso Evento idealizado por João Gomes ocupará a Avenida Alfredo Lisboa, reunindo atrações musicais, manifestações populares e experiências ligadas à cultura nordestina

Recife receberá, no próximo dia 17 de junho, uma nova edição do São João Gomes.

O anúncio foi feito pelo cantor João Gomes neste fim de semana, confirmando a realização da festa na Avenida Alfredo Lisboa, no Bairro do Recife, com uma estrutura maior e um formato renovado em relação ao ano passado.

A proposta para 2026 é transformar a área do evento em um circuito dedicado às expressões culturais do Nordeste.

Além das apresentações musicais, a programação prevê atividades distribuídas ao longo da avenida, valorizando tradições juninas e manifestações populares em diferentes pontos do espaço.

Estrutura maior e foco na cultura popular

Divulgado nas redes sociais como uma "avenida de acontecimentos culturais", o projeto pretende ampliar a experiência do público para além dos shows concentrados em um palco principal.

Segundo a organização, esta será a edição de maior porte desde a criação do evento.

A volta do São João Gomes à capital pernambucana ocorre poucos meses após a realização da Drilha, iniciativa promovida pelo artista em fevereiro, na Rua da Aurora.

Como adquirir ingresso

O evento é gratuito, mas o acesso do público se dará mediante retirada antecipada de ingressos, através da plataforma Ingresse.

Uma das formas de acesso será por meio de ingresso solidário, mediante a entrega de dois quilos de alimentos não-perecíveis.

Também será possível garantir entrada por meio da aquisição do copo oficial da festa, comercializado por R$ 30.

Em ambos os casos, os ingressos estarão disponíveis a partir do meio-dia desta quarta (10), na plataforma Ingresse.

A organização informou ainda que o evento terá público limitado.



SERVIÇO

São João Gomes no Recife

Quando: 17 de junho

Onde: Avenida Alfredo Lisboa, Bairro do Recife - Recife-PE

Evento gratuito, com acesso mediante retirada de ingresso na plataforma Ingresse (a partir das 12h do dia 10 de junho), em duas modalidades: 2kg de alimento não-perecível / compra do copo oficial, por R$ 30

Instagram: @joaogomescantor

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