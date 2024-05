A- A+

A cidade de Gravatá, no Agreste de Pernambuco, abre seu ciclo junino no próximo sábado (25). Batizado de Arraiá da Felicidade, os festejos vão até o próximo 30 de junho e reúne, além de cantores e grupos do município, atrações nacionais como Wesley Safadão, Xand Avião, Raphaela Santos, Bel Marques e Jorge de Altinho.



O lançamento da temporada junina foi realizado na noite desta terça-feira, pelo prefeito Padre Joselito, quando foi anunciada a programação - confira ao fim do texto.



“Será uma temporada de forró como Gravatá nunca viu”, assegura o prefeito. Ele explicou que foi mantido o espaço de 70% das atrações compostas por cantores e grupos da cidade.



A prefeitura calcula que serão realizadas quase 300 apresentações de artistas, grupos, quadrilhas e brincantes, a começar com uma edição especial do projeto Tardes no Polo, no Polo Moveleiro, neste sábado, a partir das 16h. A programação do dia inclui cortejo de quadrilhas e três minipalcos, do forró pé de serra ao estilizado.



“Conseguimos ampliar o número de dias com shows e lançar novas atrações, como o Forró do Esquenta, no dia 22, no Polo da Sanfona. O fim de semana de São João é sempre o mais lotado e o Mercado Cultural não comporta todo mundo. Criamos este novo produto no Polo da Sanfona, que também é voltado aos que gostam de começar o forró cedo, ainda de dia", afirmou o secretário de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer, Marllon Lima.



"Mas a grande novidade são os dois dias a mais de shows no Pátio de Eventos, já a partir de 14 de junho”, completou o secretário.



Prefeito de Gravatá, Padre Joselito anuncia a programação junina - Foto: Nilson Silva/Prefeitura de Gravatá/divulgação



A estimativa é que sejam gerados sete mil empregos diretos e indiretos na cidade, com movimentação financeira estimada em mais de R$ 250 milhões. Calcula-se também que mais de 700 negócios informais devem ajudar a aquecer a economia local.



A Prefeitura de Gravatá anunciou também que apoiará iniciativas já consagradas no Arraiá da Felicidade, como a festa do Maior Pão Doce do Mundo, no Bairro Novo, e a Zabumbada da Serra, arrastão de forró comandado pelo cantor Gustavo Travassos, com concentração no Polo Moveleiro.



Confira a programação do Arraiá da Felicidade:

POLO PÁTIO DE EVENTOS:

14/06 - sexta: Wallas Arrais, Geraldinho Lins, Vilões do Forró, Renato Souza

15/06 - sábado: Henry Freitas, Raphaela Santos, Felipão, Danilo Henrique

21/06 - sexta: Wesley Safadão, Bell Marques, Deb Lima, Fagner Chagas

22/06 - sábado: Nattan, Nanara Bello, Juciê, João Lucas e Pedrinho

23/06 – domingo: Xand Avião, Felipe Amorim, Lipe Lucena, Myllena Dantas

28/06 – Jorge de Altinho, Márcia Fellipe, Capital do Sol, Faby Mel

29/06 – Vicente Nery, Núzio Medeiros, Spok e Orquestra Forrobodó, Galeguinho de Gravatá

POLO DA SANFONA

Pavilhão coberto, montado da Avenida Joaquim Didier, principal corredor de acesso ao Pátio de Eventos, contará com a cidade cenográfica (São João no Sítio), praça de alimentação e uma programação musical com forró pé de serra, além de apresentações culturais com bacamarte, banda de pífanos, e os personagens Mateus e Catirina.

14/06 - Ivan Gadelha, Leleka Costa

15/06- Lady Falcäo, Andrea Santos, Ricardo Alegria

21/06 - Cristina Amaral, Don Tronco, Pau no Xote

22/06 - Edição especial: Forró do Esquenta - PV Calado, Edu Lira, Jailson Rosset

23/06 - Irah Caldeira, Vitor Lins, Trio pé de serra

24/06 - Clima Nordestino, Valdinho Paes, Anderson Alves

29/06 – Matheus Santos, Tavinho e Banda, Trio Pé de Serra

TARDES NO POLO – 25/5 (Polo Moveleiro)

Das 16h às 21h, com cortejo junino: quadrilhas Pé de Serra, Rastapé, Traquejo e Portal do Agreste. Shows da banda Desassossego, Tio do Acordeon, Vitor Lins. Recreação com distribuição de algodão-doce, oficina de pintura, quebra-panela e brincadeiras populares, além de teatro de mamulengos. Nos demais dias, deve receber trios pé de serra volantes, além da Zabumbada, dia 22.

POLO MERCADO CULTURAL

Com mais de 40 boxes e oferecendo culinária regional, além de artesanato variado, o Mercado Cultural de Gravatá é o principal point junino durante o dia.

01/06 – sábado: Faringes da Paixão, Philipe Germano

02/06 – domingo: Joãozinho do Acordeon, Ed Show

08/06 - sábado: Trio Danado de Bom, Banda Abacaxi com Mel

09/06 - domingo: Catimbó do Forró, Gil e Eduarda

15/06 - sábado: Jarbas Travassos, Filipe Vasconcelos

16/06 - domingo: Cauã Pedro, Cowboy Elétrico

22/06 - sexta: Klarice Prado, Bruno Lima

Dia 23/06: Lucas Pereira, Breno Lima

Dia 24/06: Dênis e Forró Desassossego, Edilson Silva

Dia 29/06: Renan Lima, Arrocha o Nó

Dia 30/06: Grande Encontro de Sanfoneiros de Gravatá

POLO SÃO JOÃO DA GENTE - COMUNIDADES:

Tradicional São João nos bairros, com apresentações de quadrilha junina, grupos de dança e forró pé de serra. As ruas são decoradas com bandeiras e balões.

28/05 – Área Verde - Rua Joaquim Souto - 19h

04/06 – Rua do Prado, Bairro Prado - 19h

11/06 – Largo da Caixa D’Água - 19h

13/06 – Alpes Suíços - 19h

18/06 – Cruzeiro

20/06 – Rua do Norte – 19h



POLO SÃO JOÃO DA GENTE - DISTRITOS:

São João nos distritos da zona rural, com apresentações de quadrilhas juninas, grupos de dança e forró pé de serra e shows musicais. As ruas são decoradas com bandeiras e balões. A grade dos shows musicais será lançada na próxima semana.



31/05 - URUÇU-MIRIM

05/06 – RUSSINHA

06/06 – SÃO SEVERINO

07/06 – AVENCAS

08/06 - MANDACARU



POLOS EXTRAS:

01/06 – Maior pão doce do mundo – Bairro Novo – 19h

09/06 - Corrida PTR Running/ Trial – Cruzeiro

22/6 – Zabumbada da Serra – Polo Moveleiro - 15h



ARRAIÁ DA CRIANÇADA

Na Av. Joaquim Didier, o espaço voltado à meninada funcionará das 17h às 22h, sob o comando da Secretaria de Ação Social e Juventude. Brincadeiras, atividades educativas e shows especiais para o público infantil vão garantir a diversão dos pequenos. Em paralelo à vila, será montada feira de artesanato com produtos de Gravatá.

