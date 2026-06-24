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Música São João na boca do povo: trilha sonora junina tem rico legado de compositores nordestinos; confira Centenas de canções já fazem parte do imaginário popular construído ao longo das décadas por grandes compositoras e compositores da região

Quando a primeira faísca da fogueira rasga o breu da noite junina e o cheiro do milho assado toma conta do terreiro, não é apenas o inverno que se aquece e desperta, é a memória de um povo. E o que seria do São João do Nordeste sem a tradição das comidas típicas feitas com o milho da estação, as bandeirinhas coloridas e, principalmente, sem o elemento mais imprescindível dessa festa: a combinação perfeita entre a batida certeira da zabumba, o “tengo lengo” do triângulo e o “resfolego” da sanfona?

Para muito além de simplesmente animar os terreiros, a trilha sonora do São João - moldada pela genialidade imortal do mestre Luiz Gonzaga, o lirismo de Humberto Teixeira e a alma sanfoneira de Dominguinhos - tem um rico legado de canções que já fazem parte do imaginário popular, construído ao longo das décadas por grandes compositoras e compositores como Anastácia, Flávio José, Maciel Melo, Petrúcio Amorim, Rita de Cássia, Assisão, só para citar alguns nomes, pois a lista é infindável.

Na boca do povo

Como não pensar em São João ao ouvir os versos de “Olha pro céu”, canção de Luiz Gonzaga e José Fernandes, imortalizada na voz do mestre Dominguinhos - uma descrição perfeita da noite junina no Nordeste? “Olha pro céu, meu amor. Vê como ele está lindo. Olha pr'aquele balão multicor. Como no céu vai subindo (....) Havia balões no ar, xote e baião no salão. E no terreiro o teu olhar que incendiou meu coração”. Um clássico do Rei do Baião, que ao lado de “Numa Sala de Reboco", em parceria com o paraibano Zé Marcolino, retratam fielmente como é um autêntico “rala bucho”.

Não menos obrigatória em qualquer playlist junina que se preze, "Isso Aqui Tá Bom Demais", parceria de Dominguinhos com o cantor e compositor Nando Cordel, também descreve bem o ambiente da festa. De “Forró Pesado” - clássico de Assisão e Lindolfo Mendes Barbosa, famoso na interpretação do Trio Nordestino - à belíssima “Tareco e Mariola", do poeta e compositor pernambucano Petrúcio Amorim, a lista de canções juninas inesquecíveis não se esgota.

Clássicos delas

Impossível falar de canções marcantes do Forró sem citar grandes compositoras nordestinas. Começando pela pernambucana radicada no Ceará Anastácia, que escreveu clássicos como "Eu Só Quero um Xodó" - um dos maiores hinos do forró, em parceria com Dominguinhos - e "Tenho Sede", composição sua gravada por ninguém menos que Luiz Gonzaga e Gilberto Gil.

Destaque também para o repertório de Marinês, que entoou grandes sucessos como “Bate Coração”, composto pela paraibana Cecéu em parceria com seu marido, o também compositor Antônio Barros, imortalizada na voz inconfundível de Elba Ramalho. Já a cearense Rita de Cássia escreveu mais de 500 músicas e se destacou como a principal compositora das bandas de forró dos anos de 1990, com sucessos como "Meu Vaqueiro, Meu Peão" e "Saga de um Vaqueiro", eternizadas pela banda Mastruz com Leite.

Pernambucanidades

E para falar apenas das canções pernambucanas, para além dos já citados Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Petrúcio Amorim e o autor de “Caboclo Sonhador”, o sempre inquieto Maciel Melo, em meio ao movimento Manguebeat, alguns grupos se destacaram a partir dos anos de 1990, com repertório autoral que merece destaque. Do forró de rabeca da “Chão e Chinelo”, a voz de Maciel Salu, a canção “Lá no Forró de Zé Dantas”, descreve bem o clima da brincadeira junina. E do grupo Comadre Fulozinha, o arrasta pé é garantido nas músicas “Fulozinha” e “Tamarineira” .

Para conferir essas e diversas outras canções selecionadas a dedo pelo jornalista que lhe escreve junto com minha ‘parêa’, basta "dar o play" na playlist baixo, disponível no Spotify, e curtir esse São João com o melhor que a nossa música já produziu. Balancê!

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