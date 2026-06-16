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SÃO JOÃO 2026

São João no Alto do Moura chega ao terceiro fim de semana de programação com muito forró

Além das atrações musicais, o Alto do Moura conta com o funcionamento do Lounge Pé de Serra durante o fim de semana

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O Polo Mestre Vitalino, no Alto do Moura, se prepara para mais um fim de semana de intensa movimentação durante o São João de Caruaru 2026O Polo Mestre Vitalino, no Alto do Moura, se prepara para mais um fim de semana de intensa movimentação durante o São João de Caruaru 2026 - Foto: Divulgação

Um dos polos mais tradicionais e movimentados do São João, o Alto do Moura entra em mais um fim de semana de festa. A programação dos dias 20 e 21 de junho reúne atrações voltadas ao forró e à música regional, atraindo moradores e visitantes que acompanham os festejos juninos na cidade.

No sábado (20), o palco recebe Petrúcio Amorim, reconhecido por sua grande contribuição à música nordestina, além das bandas Noda de Caju e Garota Safada. Já no domingo (21), as apresentações ficam por conta de Matheus Vinni, Forró da Brucelose e Novinho da Paraíba.

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Durante o fim de semana, o público também contará com o funcionamento do Lounge Pé de Serra, camarote oficial do Alto do Moura para quem quer curtir com mais conforto. O espaço dispõe de área coberta, vista para os shows, praça de alimentação, banheiros exclusivos e esquema próprio de segurança. Os portões do camarote abrem às 11h. Os ingressos estão disponíveis para compra antecipada e têm valores a partir de R$ 70, com preços que variam conforme o dia escolhido.

Confira a programação completa do Alto do Moura:

Sábado - 20 de junho
Petrúcio Amorim
Noda de Cajú
Garota Safada

Domingo - 21 de junho
Matheus Vinni
Forro da Brucelose
Novinho da Paraíba

Terça-feira - 23 de junho
Israel Filho
Assisão
Vilões do Forró

Quarta-feira - 24 de junho
Rennato Pires
Thullio Milionário
Cavalo de Pau

Sábado - 27 de junho
Douglas Leon
Baby Som

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