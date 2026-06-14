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Ciclo Junino São João: Prefeitura anuncia resultado da votação popular das atrações dos polos descentralizados Os artistas Regente Joaquim, Malou Marinho e Fogo do Amor foram alguns dos mais votados; polos descentralizados que mais receberam votos foram Barro, Cordeiro e Campo Grande

A lista das atrações mais votadas para integrar a programação dos dez polos descentralizados foi divulgada pela Prefeitura do Recife. Alguns dos artistas mais votados foram Regente Joaquim, Malou Marinho e Fogo do Amor. Já os locais que mais receberam apoio das pessoas foram Barro, Cordeiro e Campo Grande. A relação completa dos artistas mais votados pode ser conferida no Conecta Recife, pelo site ou aplicativo (IOS ou Android).

Neste ano, concorreram mais de 780 artistas e agremiações na votação popular, divididas em 20 categorias. As atrações representaram as mais diversas categorias artísticas como Bacamarteiros, Banda, Cantor(a)s, Bandas de Pífano, Bois, Cavalos Marinho, Cirandas, Cocos, Danças populares, DJs, Orquestras, Quadrilhas, Trios Pé-de-Serra, Xaxados, entre outras.

A iniciativa foi realizada pelas secretarias de Articulação Política e Social; de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia; de Cultura; da Fundação de Cultura Cidade do Recife (FCCR) e da Empresa Municipal de Informática (Emprel).



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