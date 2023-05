São João Premium promete maior edição com nova estrutura para o público

A- A+

O São João Premium, em Campina Grande, promete surpreender o público em 2023. Além de uma ampla programação, o Spazzio e a Vila Forró, espaços que recebem o evento anualmente, estão passando por reformas e melhorias para proporcionar maior estrutura e comodidade para aqueles que os escolherem para festejar o período junino.

O Spazzio vai reabrir as portas oferecendo maior visibilidade para o público assistir aos grandes shows confirmados, assim como apresentará transformações nos bares, banheiros, acessos e estacionamento. Já a famosa Vila Forró também garante fascinar com as mudanças. As áreas de ambientação serão renovadas, como também os serviços, bares e banheiros estão ganhando atenção especial para promover uma experiência completa para os festeiros.

Confira os artistas que vão comandar o Spazzio e a Vila Forró:

Spazzio - 23/06

Projeto “Cabaré” com Leonardo & Bruno e Marrone

Bizay

Lipe Lucena

Vila Forró- 24/06

Xand Avião

Mari Fernandes

João Gomes

Hugo & Guilherme

Fabiano Guimarães

Vila Forró - 25/06

Jorge & Mateus

Nattan

Tarcísio do Acordeon

Vitória Freitas

Avine Vinny

Os ingressos estão à venda na bilheteria do Spazzio (de segunda a sexta das 9h às 12h e das 14h às 18h, e aos sábados das 9h às 16h), na bilheteria on-line Acesso Ticket (www.acessoticket.com) e em todas as lojas Rutras das cidades de Campina Grande, João Pessoa e Recife. Todas as informações do São João Premium estão disponíveis nas redes sociais oficiais: @saojoaopremium (Instagram e Tik Tok).

