A- A+

São João São João Premium reúne milhares de pessoas em cinco dias intensos de shows No Vila Forró, João Gomes, Mari Fernandez, Jorge e Mateus e Tarcísio do Acordeon comandaram os dias de festa

A cidade de Campina Grande foi escolhida como um dos principais destinos no período junino por diversos pernambucanos. A Vila Forró reuniu o público curtir aos shows de artistas de grande prestígio da musica sertaneja e do forró. João Gomes, Xand Avião e Mari Fernandez foram alguns dos artistas que passaram pelo palco do evento no sábado (24), dia de São João.

E fechando a programação do São João Premium no município, a Vila Forró esgotou todos os ingressos e reuniu mais de 12 mil forrozeiros para curtir os shows de Nattan, Jorge e Mateus, Tarcísio do Acordeon, Ávine Vinny e Vitória Freitas, no domingo (25).

No dia de São João, João Gomes subiu ao palco para animar o público com hits como “Dengo”, “Meu Pedaço de Pecado” e “Digo ou não digo”, além de canções consagradas no cultura nordestina, como “Pout Pourri São João”. Mostrando muito carinho pelo fãs, ele aproveitou para tornar a ocasião ainda mais especial e presenteou vários fãs com rosas. Já á o comandante Xand Avião chegou a Campina Grande com um repertório para forrózeiro nenhum colocar defeito. Ele trouxe pra o palco vários sucessos do tempo em que fazia parte do “Aviões do Forró”, como “O que tem que ser será” e “Ei gatinha, amor vamos sair”.

Mari Fernandez, por sua vez, ficou encarregada de colocar todo mundo para cantar do início ao fim. Missão cumprida com as canções “Seu Brilho Sumiu”, “Não Vitalício” e “Eu Gosto Assim”. Fechando com chave de ouro, Hugo e Guilherme estrearam no São João Premium. A dupla animou todos com canções como “Mal Feito”, “Mágica” e “Metade de mim”.

Domingo

A cantora Acreana Vitória Freitas foi a primeira a subir ao palco e começou a festa no domingo (25). Descoberta pelo escritório Luan Promoções, ela é considerada uma das grandes revelações do piseiro e apostou em um repertório que evidenciou os seus sucessos "Não Foi Pela Hilux" (música resposta na versão feminina escrita por ela), "Deixa eu te amar" e "Nunca Vai Ser Eu".

Em seguida, foi a estreia do Tarcísio do Acordeon na Vila Forró. No ano passado, ele foi uma das atrações do Spazzio, espaço que também compõe a programação do São João Premium na cidade, e dessa vez foi eleito para comandar o último dia de festas. A escolha mais que certeira garantiu ao público os hits "Chorei na Vaquejada" e "Proteção de Tela".

Já Ávine Vinny preparou o clima para no início da noite, colocando todo mundo para dançar ao som de "Coração Cachorro" e "Aquele Combo". Canções essas que conquistaram os brasileiros e se tornaram virais no Tik Tok.

Uma das atrações mais aguardadas da noite, o cantor Nattanzinho entregou um show repleto de energia e hits, como "Americana na Vaquejada", um dos principais sucessos do São João de 2023, além de "Love Gostosinho" e "Comunicação Falhou". No entanto, a despedida ficou por conta das canções românticas de Jorge e Mateus, uma das duplas sertanejas mais amadas do Brasil.

Pelo backstage da Vila Forró passearam os influenciadores Rafael Cunha e a esposa Débora Cunha, Lore Improta, Nanda Figueiras e Giovanna Chaves.

Veja também

cantor Compadre Washington é transferido para hospital de Salvador e aguarda exames após dores abdominais