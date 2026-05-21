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SÃO JOÃO 2026 Caju e Castanha e brincantes dos bastidores juninos são os homenageados dos festejos do Recife Anúncio foi feito nesta quinta-feira (21) pelo prefeito da cidade, Victor Marques

Os festejos juninos do Recife tiveram seus homenageados de 2026 anunciados nesta quinta-feira (21) pelo prefeito da cidade Victor Marques.



Além da dupla Caju e Castanha, nomes que integram os bastidores do forrobodó e são também fazedores de cultura, serão celebrados.



São eles: a costureira Mãe nena, o aderecista e figurinista Ricardo Luiz de Souza e o sapateiro Lucivan Batista, tidos pelo gestor da cidade como "representações muito simbólicas para o Recife".



O prefeito ressaltou, ainda, que o trio homenageado, é formado por "protagonistas que não gozam do devido reconhecimento do grande público".









"São três artistas que costuram, enfeitam, inventam e reinventam, todo ano, a festa recifense com as próprias mãos e imaginações (...) Celebrar personagens que atuam nos bastidores do São João é reconhecer a importância das muitas trabalhadoras e trabalhadores que fazem a cultura acontecer todos os dias", complementou Victor.

Os homenageados

Maria Lúcia Nascimento, Mãe Nena, costureira do Morro da Conceição, em Casa Amarela, Zona Norte da cidade, é envolvida com o movimento quadrilheiro, inclusive da Origem Nordestina - grupo declarado Patrimônio Vivo de Recife.



Ela segue em dedicação e outros calendários festivos da cidade, cuidando das vestimentas, por exemplo, da Escola de Samba Galeria do Ritmo.



Mãe Nena também se mantém à frente em casa, com filhas, netos e bisnetos, quando o assunto é festejo junino, reafirmando os costumes da época em sua família, com a Quadrilha Junina Tradição.

“Faço parte da Junina Tradição há 22 anos. Minhas filhas, minha bisneta, todo mundo dança lá, e eu sigo trabalhando nos bastidores, fazendo as roupas das apresentações. É muito trabalho, mas eu continuo porque amo a quadrilha e amo a cultura popular”, afirmou Mãe Nena.

Já o aderecista e figurinista Ricardo Luiz de Souza, veste quadrilheiros e também se autodeclara uma artista popular.



Desde 1998 é brincante na Quadrilha Junina Amaragi, de Paulista, Região Metropolitana do Recufe.



De lá para cá, ele segue atuando dentro e fora das apresentações, e também em outros grupos quadrilheiros, a exemplo da Lumiar e da Traque de Massa, onde também já esteve à frente em funções diversas.



Atualmente ele se dedica ao grupo Dona Matuta.

E Lucivan Batista dos Santos, artesão de sapatos feitos de couro, já atuou em boa parte dos grupos de quadrilhas de Recife.



De Nazaré da Mata, na Mata Norte pernambucana, ele também participa de outras tradições festejadas na capital pernambucana, inclusive do Carnaval, com trabalho juntos aos Reis Momos.

Já a conhecida dupla de emboladores, Caju e Castanha, com mais de cinco décadas de trajetória artística, também serão celebrados no São João deste 2026, um chamado que para eles foi de emoção.

“Estou muito emocionado, porque foi aqui no Recife que comecei minha história, cantando no Mercado de São José. E justamente no momento em que a dupla Caju e Castanha completa 50 anos de carreira, receber esse reconhecimento é muito gratificante”, afirmou José Roberto da Silva, o Castanha.

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