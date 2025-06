A- A+

SÃO JOÃO 2025 São João do RioMar tem progamação gratuita com shows de Petrúcio Amorim, Nádia Maia e outros nomes Além das atrações musicais, a edição do "São João Forró & Tradição RioMar" traz como novidade as apresentações de quadrilhas juninas

Shows gratuitos animam a nova edição do “São João Forró & Tradição RioMar”, desta quinta-feira (5) até o domingo (8). Uma novidade é a presença de quadrilhas juninas premiadas na programação.

A agenda junina do shopping RioMar começa com Petrúcio Amorim, compositor de “Tareco e Mariola” e outros sucessos, que sobe ao palco montado na Área de Eventos, no Piso L3. Na sexta-feira (6), será a vez de Nádia Maia.

Márcia Pequeno se apresenta no sábado (7), às 17h. Logo em seguida, a banda Mel com Terra revisita clássicos do forró, incluindo “Eu, Você e o Amor” e “Fica Comigo”.

No último dia de festejo, o grupo Balaio de Cheiro faz um show que mistura repertório próprio e de grandes nomes da cultura nordestina. Além das atrações musicais, o RioMar receberá as quadrilhas juninas Lumiar e Traque.

Confira a programação de São João do RioMar:

Quinta-feira (5) - Petrúcio Amorim, às 19h (Piso L3)

Sexta-feira (6) - Nádia Maia, às 19h (Piso L3)

Sábado (7) - Quadrilha Lumiar, às 16h (Praça de Eventos 1, Piso L1); Márcia Pequeno, às 17h; e Mel com Terra, às 18h (Piso L3)

Domingo (8) - Quadrilha Junina Traque, às 16h (Praça de Eventos 1, Piso L1); e Balaio de Cheiro, às 17h (Piso L3)



