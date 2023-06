A- A+

SÃO JOÃO 2023 São Joaquim do Monte divulga atrações do São João 2023; confira a programação Geraldinho Lins, Brucelose e Vitor Vaqueiro estão entre os artistas

A Prefeitura de São Joaquim do Monte, no Agreste de Pernambuco, anunciou sua grade artística para o São João 2023. A programação, que começa neste sábado (10) e segue até o dia 29 de junho, traz 18 atrações para animar o “Arraiá do Monte”.

Os festejos movimentam a cidade ao longo de oito dias, sendo seis dedicados aos shows e dois para o encontro de quadrilhas juninas. Os dois polos onde a festa acontece estão montados no Centro da cidade, na Praça Coronel Joaquim Lima.



As apresentações têm início às 19h, com forró pé de serra. Já os demais shows começam às 20h. Entre os artistas, estão o cantor Geraldinho Lins, Vitor Vaqueiro, a banda Brucelose e Raniere Vaqueiro.

Confira a programação completa:

10/06 - Magnatas do Forró, Fabia Diniz, Vitor Vaqueiro

11/06 - Brucelose, Ricardinho Cajú, Geraldinho Lins

23/06 - Mauricio Ramalho, Forró das Tops, Adriano Estigado

24/06 - Daysinha e Banda Santa Dose, Walmir Lima, Kaik Gois

28/06 - Fabinho Nordestino, Manoelzinho do Acordeon, Daniel Gouveia

29/06 - Vumbora, Claudemir, Raniere Vaqueiro



