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OSCAR 2026 São Luiz e Parque Gráfico da Folha de Pernambuco: espaços de peso na história de "O Agente Secreto" Filme de Kleber Mendonça foi ambientado em vários locais de Recife, inclusive na gráfica da Folha, única do estado em funcionamento

Foi em um Recife da vida real e imaginária - que o diga a perna cabeluda - mas também literário, poético, cinematográfico e deslumbrante visto de cima, que foi entregue ao mundo pelos olhos do diretor Kleber Mendonça Filho, precisamente das janelas do Edifício Duarte Coelho, onde está o Cinema São Luiz.



É de lá que ares contemplativos seguem em fascínio, desde que Wagner Moura, em deleite no “O Agente Secreto”, trouxe paisagens emblemáticas da cidade em uma das cenas do longa.



Navegado pelo Capibaribe e circundado por prédios históricos, o edifício que povoa a esquina da Rua da Aurora com a Avenida Conde da Boa Vista, no Centro, foi reportado na produção, que concorre em quatro categorias da maior premiação do cinema, o Oscar - com cerimônia marcada para este domingo (15).







Uma projeção de uma cidade de outrora para um universo de olhares contemporâneos, mas não menos admirados pela narrativa em uma das ambientações mais pulsantes para falar de arte, cultura e história do Recife.

Década de 1950

Foi em setembro de 1952 que o Cinema São Luiz abriu, em exuberância, a sua sala de exibição. Nos dias atuais, uma excepcionalidade quando se fala de cinema de rua.



Da mesma década, há um outro São Luiz no Ceará e dos anos de 1920, o Odeon, no Rio de Janeiro - o trio, aliás, é do mesmo grupo, o Severiano Ribeiro.



A propósito, vale citar que também no Recife o Cineteatro do Parque, na Rua do Hospício, no Centro, é considerado um cinema de rua, perfazendo mais um espaço da cinematografia dentro de uma paisagem urbana.



Cinema São Luiz, no Recife, foi uma das locações de "O Agente Secreto" | Crédito: Divulgação



E foi com “O Falcão dos Mares”, filme de 1951, do diretor Raoul Walsh, que a tela do Cinema São Luiz fez sua estreia, tornando-se, em sua conjuntura, um dos maiores símbolos da cultura na cidade, resistindo em glamour e possibilidades só realizáveis pelos cinemas de rua.

Visual e afetivo

Com pouco mais de sete décadas de existência, entre idas e vindas de portas ora abertas, ora fechadas, em razão de obras, o espaço, gerido pelo Governo de Pernambuco, abriga o Festival Janela Internacional do Cinema, criado, inclusive, por Kleber Mendonça e que, em 2025, completou sua 16ª edição.



“O Agente Secreto” trouxe à tona, entre outras tantas passagens pelo Recife, efeitos visuais e afetivos de uma cidade que, poeticamente, (re)vive de memórias - urbanas inclusive, culturais mais ainda e humanas, como deveria ser sempre.



Não à toa, Kleber se utilizou de um personagem, ‘Seu Alexandre’, o projecionista vivido pelo ator Carlos Francisco. No filme ele interpreta um veterano do ofício, que na vida real é João Alexandre de Moura, um dos nomes fortes do extinto Cine Art-Palácio.

Única do estado

Um prédio histórico, em um bairro histórico, para um filme que segue fazendo história. Uma combinação que soou perfeita para Kleber Mendonça ao se utilizar das instalações do Parque Gráfico da Folha de Pernambuco, no Bairro do Recife, para gravar cenas de “O Agente Secreto”.



Com capacidade para imprimir até 30 mil edições por hora, com 24 páginas em full color, o maquinário da gráfica da Folha, da marca alemã Goss Community, é o único ativo no estado, e foi adquirido pelo Grupo EQM que tem à frente o empresário Eduardo de Queiroz Monteiro.

Parque Gráfico da Folha de Pernambuco é o único em funcionamento no estado | Crédito: Alfeu Tavares/Folha de Pernambuco



No filme, edições impressas do Diario de Pernambuco protagonizaram a cena, adaptada à época em que se passava a produção, em 1977.



Tal qual o reverberar de um dos filmes mais potentes que já circulou pelos cinemas do mundo, a gráfica, que fica no térreo do prédio da Folha, onde também está a redação do jornal e o setor administrativo do veículo, já era parte importante de notícias que são levadas diariamente a todos os pernambucanos.



Após servir como uma das ambientações do longa, o Parque Gráfico - que recebeu o próprio diretor pernambucano e o ator Wagner Moura para gravações do filme, em julho de 2024 - passa a fazer parte, também, da história do cinema mundial, chamando a atenção de quem passa pelas ruas do bairro, em arroubos de curiosidade, para constatar, de perto, que era ali, naquele maquinário, o ponto de partida para circulação das notícias, fantasiosas no filme, mas imperativas de realidades nos dias atuais.

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