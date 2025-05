A- A+

CINEMA Programação do fim de semana no Cinema São Luiz traz mostras gratuitas e pré-estreias; confira Entre o sábado (24) e domingo (25), o cinema oferece exibições e debates sobre diversos contextos socioculturais

Entre o sábado (24) e domingo (25), o Cinema São Luiz vai oferecer programação variada. Desde mostras gratuitas até pré-estreia pernambucana de longa-metragem, o cinema vai promover ainda debates sobre diversos contextos socioculturais.

Entre as atividades realizadas neste fim de semana, está a mostra “VerOuvindo Circula”, que acontece neste sábado às 14h.

Com acessibilidade e audiodescrição, libras e legendas descritivas acompanham as exibições do documentário “Wadja”, dirigido por Narriman Kauane e produzido por Tayho. Também haverá um debate com a equipe do VerOuvindo e outros convidados.

Também acontece a pré-estreia pernambucana do longa “Filhas da Noite”, dirigido por Henrique Arruda e Sylara Silvério, também acontece no sábado, às 18h. Vencedor do Troféu Candango na Mostra Caleidoscópio do Festival de Brasília, o filme mescla os gêneros do documentário e ficção.

Já no domingo, a “Sessão para a Criançada” expande a programação do São Luiz para todos os públicos. A mostra exibe parte da série Foi Assim, Foi Assado”, dirigida por Chia Beloto, e que está sendo exibida pela primeira vez no cinema.

Confira a programação completa do Cinema São Luiz dos dias 24 e 25 de maio:

SÁBADO (24/05/2025)

14h - Sessão VerOuvindo Circula (mostra de cinema acessível) - Gratuita

Gratuita com acessibilidade em libras, audiodescrição e legendas descritivas (Debate com equipe VerOuvindo e convidados)

Gratuita

Wadja

Documentário, 2024, 28'53''

Classificação indicativa: livre

Direção: Narriman Kauane

Sinopse: o documentário biográfico conta a vida e carreira de Marilena Araújo, Wadja, mulher indígena, defensora das causas indígenas, da cultura e fundadora da Escola Bilíngue Antônio José Moreira.

Apresenta a sua atuação pioneira na educação indígena e no ensino didático da língua materna do povo Fulni-ô, o Yaathe.

Quem me Quer?

Documentário, 2023, 15'

Classificação indicativa:

Direção: Tiago Pinheiro

Sinopse: um tributo sensível às histórias que orbitam o Cinema São Luiz, espaço emblemático do Recife.

A produção mergulha nas memórias afetivas de pessoas que, ao longo dos anos, construíram laços profundos com o cinema, transformando-o em cenário de vivências marcantes, encontros e descobertas.

O filme resgata, com delicadeza e emoção, o valor simbólico do São Luiz na paisagem cultural da cidade.

16h - O Bem Virá

Documentário, 2021, 80'

Classificação indicativa: 10 anos

Direção: Uilma Queiroz

Sinopse: treze mulheres, treze ventres, treze esperanças, uma foto.

E uma busca pelas mulheres que, em 1983, em uma seca no sertão do Pajeú pernambucano, lutaram pelo direito à sobrevivência, num contexto em que ser mulher era se limitar à função de administrar a miséria.

Ingressos: R$ 10 e R$ 5

18h - Filhas da Noite

Documentário, 2024, 110'

Classificação indicativa: 14 anos

Direção: Henrique Arruda e Sylara Silvério

Sinopse: chamadas por um Globo espelhado tão extinto das pistas quanto suas próprias noites de glória, seis performers veteranas de Recife revisitam seus passados, e revivem suas mais íntimas memórias diante das câmeras.

Pioneiras de uma revolução ainda em curso, elas são e sempre serão Filhas da Noite.

Ingressos: R$ 10 e R$ 5

DOMINGO (25/05/2025)



11h - Foi assim, foi assado - Parte 2

Animação, 2018, 45'

Classificação indicativa: livre

Direção: Chia Beloto

Sinopse: Teresa é uma criança muito curiosa, que vive com sua avó, uma inventora de traquitanas, cuja maior invenção é a casa-robô, uma casa tecnológica, construída com peças achadas na rua, e por isso, pode se transformar em diversas máquinas e locais de aventuras.

Através da imaginação de Teresa, as personagens cruzam a linha do tempo da história, revivendo grandes e pequenas descobertas da humanidade.

Gratuita

14h - Sessão de Curtas (debate com Henrique Arruda e Sylara Silvério) - Gratuita

Entresonhos - Delirantes Mundos e Outros Universos

Curta experimental, 2024, 6'

Classificação indicativa: 12 anos

Direção: Henrique Arruda

Sinopse: em quantos mundos o seu medo já te prendeu? Esse filme talvez não te dê uma resposta, mas vai te mostrar um pouco dos meus.

Quando Você Vem me Visitar

Curta experimental, 2024, 6'

Classificação indicativa: 12 anos

Direção: Henrique Arruda

Sinopse: em quantos mundos o seu medo já te prendeu? Esse filme talvez não te dê uma resposta, mas vai te mostrar um pouco dos meus.

Verde Limão

Ficção, 2018, 17'45''

Classificação indicativa: 14 anos

Direção: Henrique Arruda

Sinopse: prestes a entrar no palco pela última vez, uma veterana Drag Queen revisita todas as cicatrizes que formam o seu carnaval.

Filhos da Noite

Documentário, 2022, 16'

Classificação indicativa: 14 anos

Direção: Henrique Arruda

Sinopse: Oito homens gays entre 50 e 70 anos compartilham suas memórias, vivências, e imagens noturnas, questionando-se sobre qual lugar seus corpos ocupam agora.

Era Uma Vez Diversiones

Ficcção, 2025, 21'7''

Classificação indicativa: Livre

Direção: Henrique Arruda, Sharlene Esse

Sinopse: Recontando fatos reais inspirados no revolucionário grupo teatral que modificou o fazer artístico da cidade de Olinda nos anos 70, ‘’Era uma Vez Diversiones’’ narra a primeira noite da novata Sharlene Essse, e futura primeira dama trans do teatro pernambucano, na casa de espetáculos mais carismática de um reino não tão distante.

Seja bem vindo, e pegue sua pipoca, o espetáculo já vai começar!

Amor by Night

Queer-fi, 2022, 20'

Classificação indicativa: livre

Direção: Henrique Arruda

Sinopse: Vivendo sozinha em sua cápsula, Sharlene Amor Valente é a voz mais ouvida da galáxia, de meia noite às três da manhã. Prepare o seu coração, a sua memória, e liberte-se: está no ar, Amor By Night.

Ainda Não Lhe Fiz Uma Canção de Amor

Romance/Drama, 2015, 15'51''

Classificação indicativa: 12 anos

Direção: Henrique Arruda

Sinopse: Greg e Alessandro estão no quarto, se olhando. O sentimento de culpa e nostalgia daquele momento até pode marcar para sempre a vida dos dois, mas é apenas uma passagem para permitir que o amor caminhe livremente entre eles.

Os Últimos Românticos do Mundo

Queer-fi, 2020, 23'

Direção: Henrique Arruda

Classificação indicativa: 12 anos

Sinopse: 2050. O mundo como conhecemos está prestes a ser extinto por uma nuvem rosa. Distantes do caos urbano, Pedro e Miguel só buscam a eternidade.

17h - Praia Formosa

Drama, 2024, 90'

Classificação indicativa: 12 anos

Direção: Julia de Simone

Sinopse: Muanza, uma mulher natural do Reino do Congo, foi traficada para o Brasil em meados do século XIX. Ao despertar nos dias de hoje, Muanza se depara com um Rio de Janeiro de tempos espiralados, onde figuras do passado e do presente são parte da busca por suas origens no território da cidade.

Nesse entrelaçamento de tempos, o filme testemunha a vida que emerge dos espaços da cidade, os gestos de resistência frente à desterritorialização forçada e os afetos que sustentam as relações de irmandade.

Veja também