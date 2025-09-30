Ter, 30 de Setembro

Cinema

São Luiz recebe encerramento da Periférica Mostra de Cinema, neste sábado (4)

Encerramento da 4ª edição da mostra acontece no Cinema São Luiz pela primeira vez, a partir das 16h, com entrada franca, com exibição de filmes e debate

Cinema São Luiz recebe pela primeira vez o encerramento da Periférica Mostra de Cinema, neste sábado (4)Cinema São Luiz recebe pela primeira vez o encerramento da Periférica Mostra de Cinema, neste sábado (4) - Foto: Felipe Souto Maior/Dovulgação

Pela primeira vez, o histórico Cinema de São Luiz, no bairro da Boa Vista, receberá o encerramento da 4ª edição da Periférica Mostra de Cinema, neste sábado (4), a partir das 16h, com entrada franca. 

Nesta sessão especial de encerramento serão exibidos cinco filmes da programação da Periférica que foram selecionados pela curadoria: "A Pisada é Delas" - Direção: Patricia Yara Rocha (PE), "Seeking Aline" - Direção: Rokhaya Marieme Balde (Senegal), "Histórias do Alto" - Direção: Carlos Kamara (PE), "KM4 Blues" - Direção: Wildrid Massamba (Congo) e "Caboc’urbano, Fogo no Canavial" - Direção: Jota Carmo (PE). 

A escolha dos filmes privilegia realizadores locais com temáticas documentais ligadas ao contexto urbano e rural de Camaragibe e da Zona da Mata, enquanto as obras audiovisuais do continente africano apresentam histórias de ficção relacionadas a personagens do Senegal e Congo, em uma parceria com Observatorio Sur, FICAA e Rebeca Traore - AR. 

“Este é um momento importante que consolida e amplia a produção audiovisual tanto de Camaragibe quanto dos realizadores do estado ao projetar obras selecionadas na mostra deste ano num espaço importante como o Cinema São Luiz”, celebra Jarmeson de Lima, diretor de programação da Periférica. Depois das exibições, haverá um debate com realizadores junto do projeto Encontros do Cinema Pernambucano sob o tema “Periferias Plurais”.

De 17 a 22 de setembro, a mostra ocupou o CineTeatro Bianor Mendonça Monteiro, no bairro da Vila da Fábrica, em Camaragibe, exibindo ao todo 65 filmes, entre eles 58 curtas-metragens brasileiros e estrangeiros selecionados para seis mostras temáticas, nas categorias de ficção, animação, documentário, infantil, ou experimental, escolhidos entre 433 produções inscritas.

Com foco na produção audiovisual de comunidades do Sul Global, a edição de 2025 trouxe o tema “Correr Estrada a Arte de Tecer Caminhos”, homenageando o músico e produtor Jeff Juriti e as Tapeceiras de Camaragibe. Esta edição da Periférica contou com incentivo do Funcultura e apoio da PNAB PE, realizando ainda oficinas e debates abertos ao público.

“A cada edição, a Periférica vem conquistando importantes espaços e promovendo diversas contribuições, seja no âmbito da economia local, cultural e educacional”, ressalta Ângelo Fábio, diretor do evento. O produtor ainda assegura a continuidade do projeto que nasceu como forma de resgatar o Cine Teatro Bianor Mendonça Monteiro em Camaragibe há oito anos. “A Periférica – Mostra de Cinema não para por aqui. Já estamos dando novos passos e, em breve, teremos muitas outras novidades”, finaliza.

SERVIÇO:
Encerramento da 4a. Periférica Mostra de Cinema
Quando: Sábado, 4 de outubro, a partir das 16h00
Onde: Cinema São Luiz (Rua da Aurora, 175 - Boa Vista)
Entrada franca

Filmes da programação: 
"A Pisada é Delas" - Direção: Patricia Yara Rocha (PE)
"Seeking Aline" - Direção: Rokhaya Marieme Balde (Senegal)
"Histórias do Alto" - Direção: Carlos Kamara (PE)
"KM4 Blues" - Direção: Wildrid Massamba (Congo)
"Caboc’urbano, Fogo no Canavial" - Direção: Jota Carmo (PE)

Mais informações: http://www.periferica.art / @mostraperiferica
