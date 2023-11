São Paulo em ritmo acelerado: cidade terá sequência inédita de megaeventos em novembro

A- A+

A pluralidade de ritmos vai movimentar a cidade de São Paulo neste mês de novembro. A tsunami de eventos começa com o show da banda de rock italiana Måneskin, nesta sexta-feira (03), no Espaço Unimed, com ingressos esgotados. Mas não para por aí: nos mesmos dias da Fórmula 1 — que parte do treino classificatório, também na sexta-feira (03), ao Grande Prêmio, no domingo (05) — ocorre o Festival GPWeek no Allianz Parque, com artistas como o supergrupo de DJs Swedish House Mafia e a estrela pop Halsey, no sábado. O rapper Kendrick Lamar ganha o palco no dia seguinte. Há tickets disponíveis para as duas datas.

Ainda no sábado (04), quem estiver na cidade vai poder acompanhar o UFC — pela primeira vez na capital paulista desde 2019 — no Ginásio do Ibirapuera. No domingo (05), no Espaço Unimed, na Barra Funda, se apresenta a banda folk The Lumineers.

— São Paulo justifica essa grande movimentação. Há muita demanda para entretenimento na capital — afirma Tiago Maia, diretor da Move Concerts, que produz o UFC e, junto com a Mercury Concerts, o Måneskin.

No dia 9, o uruguaio Jorge Drexler também canta no Espaço Unimed, e ainda há ingressos disponíveis. No dia 10, o Red Hot Chilli Peppers leva a Unlimited Love Tour ao Morumbi.

A 11 km dali, no Allianz Parque, Roger Waters assume os acordes na tour “This is not a drill” nos dias 11 e 12 de novembro — ainda há tickets para o segundo dia. Sem chance de novas compras é o concerto da canadense Alanis Morissette, no dia 14, no mesmo estádio.

Claudio Macedo, CEO da WTorre Entretenimento, diz que esta época do ano é propícia para uma agenda quente de atividades.

— Novembro de 2023 será o mês com o maior número de grandes eventos no calendário do Allianz Parque desde a inauguração, em 2014. São 12 datas de shows agendadas — afirma.

Ainda no dia 12, a cidade será tomada pela febre RBD. O grupo mexicano fará seis shows do concorridíssimo Soy Rebelde Tour, que reúne os integrantes pela primeira vez em 15 anos. As apresentações foram divididas em dois estádios: nos dias 12 e 13 de novembro, o grupo se apresenta no Morumbi. Entre os dias 16 e 19, no Allianz Parque. Os ingressos evaporaram em minutos.

Andrew Pinheiro, 28 anos, porém, foi um dos sortudos que arrematou algumas entradas. O rapaz é fã de RBD desde os 12 anos e está animado para ver os ídolos de perto novamente depois de 18 anos. Até então, Andrew só havia visto o grupo uma única vez, em 2006, quando os mexicanos se apresentaram em Belém (PA).

— Vou nos shows dos dias 12, 13, 16 e 18, mas aconteceu uma loucura em relação a outra cantora que eu gosto muito também, que é a Taylor Swift. Eu vou pro show no RBD no dia 16, aí eu vou de ônibus para o Rio para ver o show da Taylor no dia 17. Volto para o hotel, pego um ônibus para retornar para São Paulo, para o show do RBD do dia 18. Não tenho noção do quanto gastei, sinceramente. Também tirei dez dias de férias do meu estágio para os shows. São as loucuras que a gente que é fã faz — diz.

O estádio do Morumbi, que abocanhou duas das apresentações, comemora a chegada dos mexicanos e mais o Red Hot em seu gramado.

Fizemos um trabalho de aproximação com as produtoras. Ter shows aqui é muito positivo. Trouxemos em todos os shows cerca de R$ 25 milhões neste ano, é um valor equiparável a um patrocínio (para o time) — diz Eduardo Toni, diretor de marketing do São Paulo Futebol Clube.

Jorge Reis, CEO da Eventim, empresa que vendeu ingressos para o show do RBD, o GP de Fórmula 1, GPWeek e outros, destaca que desde o fim da pandemia há uma demanda represada por eventos presenciais e que, como ficou mais caro viajar para o exterior por causa do dólar, muitas pessoas têm gastado dinheiro no Brasil mesmo. Mas há desafios: vender para fãs muito fervorosos é um deles.

— Quando você tem uma relação de demanda e oferta desigual como é no RBD, você vai ter muito mais clientes frustrados do que satisfeitos, por mais que tudo funcione bem durante a venda. Nós tivemos mais de 800 mil pessoas na fila durante o RBD para comprar e tínhamos 110 mil ingressos — pontua.

Diretor do grupo São Paulo Eventos, que controla o Espaço Unimed, Marcos Antônio Tobal Jr. agrega um ponto importante:

— O público e os artistas cantam, dançam e se emocionam com mais intensidade. Dessa forma, o interesse do público aumentou bastante — afirma ele. — O espaço já retomou o ritmo de shows pré-pandemia.

Na casa, foram um sucesso arrasa-quarteirão as vendas para o show do álbum Transa, de Caetano Veloso. Nos dias 25 e 26.

No fim do mês, ainda haverá espaço para uma estrela de altíssimo quilate “debutar” no Brasil. Taylor Swift se apresenta no Allianz Parque nos dias 24, 25 e 26. A moça trará aos fãs a The Eras Tour, sucesso estrondoso de público por onde passou nos Estados Unidos, gerando cerca de US$ 2,2 bilhões apenas em vendas de ingressos no país, de acordo com a revista Time.

Grandiosa, a apresentação pode durar até três horas. Por aqui, os ingressos esgotaram em poucos minutos e a concorrida venda gerou até discussões no Congresso Nacional sobre a prática de cambismo.

Na saideira, ainda há espaço para o início da Comic Con Experience, mega evento de cultura pop que chega à décima edição com painéis exclusivos de séries, filmes, quadrinhos e música, no São Paulo Expo. Ainda no dia 30, o The Killers faz um show extra do Primavera Sound (que só começa em dezembro), no Tokio Marine Hall.

Veja também

Luto Em museu temático de "Friends", fãs declaram luto por morte de Matthew Perry