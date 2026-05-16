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São Paulo Innovation Week encerra primeira edição com shows e debates sobre tecnologia

A apresentação da banda carioca Eu Convidado encerrou a primeira edição do festival

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Painel de Retail Media no SPIW apontou caminhos para negócio dar certo no varejoPainel de Retail Media no SPIW apontou caminhos para negócio dar certo no varejo - Foto: Lucas Agrela/Estadão

A noite fria e chuvosa desta sexta-feira, 15, na capital paulista foi embalada por clássicos de MPB e rock no São Paulo Innovation Week (SPIW). A apresentação da banda carioca Eu Convidado encerrou a primeira edição do festival de inovação realizado pelo Estadão, em parceria com a Base Eventos, no Pacaembu e na Faap.

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No setlist do grupo, estiveram músicas como Tempos Modernos, de Lulu Santos, e Meu Erro, dos Paralamas do Sucesso. Capitaneada pelo vocalista e idealizador do evento, Fábio Queiroz, a banda ainda tocou um remix de Take On Me, da norueguesa a-ha.

Ao longo dos três dias do SPIW, cerca de 2 mil palestrantes convidados participaram de painéis sobre ciência, saúde, educação, agronegócio, finanças, mobilidade, geopolítica, esportes, sustentabilidade, arte e filosofia, entre outras áreas Mas o evento não teve em seus palcos apenas palestras.

A conferência também recebeu espetáculos conduzidos pelo maestro João Carlos Martins e Toni Garrido. A inovação também não ficou restrita apenas às palestras. Na quinta, a Orquestra Bachiana Filarmônica do Sesi-SP, regida por Martins, contou com a participação de um robô.

Festival de inovação nos CEUs
O São Paulo Innovation Week segue para quatro Centros Educacionais Unificados (CEUs) ao longo do fim de semana (dias 16 e 17). São eles: Heliópolis, Freguesia do Ó, Papa Francisco (Sapopemba) e Silvio Santos (Cidade Ademar).

Não é necessário fazer inscrição; o acesso será por ordem de chegada, sujeito à lotação dos espaços. A programação gratuita reúne nomes como Marcelo Gleiser, Maria Homem e Ivair Gontijo em debates e experiências imersivas. A segunda edição do São Paulo Innovation Week já está confirmada para 2027: será de 4 a 7 de maio, novamente no Pacaembu e na Faap.

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