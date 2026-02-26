A- A+

CINEMA "São Paulo Sociedade Anônima" ganha sessão debate no Recife com presença de Marina Person Atriz e diretora conversa sobre o filme dirigido por seu pai, Luiz Sergio Person, que foi relançado em cópia restaurada

“São Paulo Sociedade Anônima”, filme de Luiz Sergio Person lançado em 1965, acaba de voltar aos cinemas em cópia restaurada em 4K. O relançamento ocorre nesta quinta-feira (26), em cinemas de todo o País, pela Sessão Vitrine Petrobras.

No Recife, a estreia será marcada por uma sessão debate com Marina Person, filha de Luiz Sergio. A exibição ocorre nesta quinta, às 19h30, na sala Derby do Cinema da Fundação.

O filme, que completou 60 anos, é reconhecido como um dos marcos do cinema moderno brasileiro. A produção é um retrato da maior metrópole do País no período da explosão da indústria automobilística nacional.



Walmor Chagas interpreta Carlos, que trabalha como inspetor de qualidade de uma grande montadora paulista. Ele progride até se tornar sócio de uma fábrica de autopeças. Apesar do sucesso profissional e da vida afetiva estável, ele vive insatisfeito.

O filme é narrado em primeira pessoa e estruturado em fragmentos de memória. A trama expõe o desencanto de uma geração que vê o crescimento econômico caminhar junto da alienação e do vazio existencial. O elenco ainda traz nomes como Eva Wilma, Otelo Zeloni, Ana Esmeralda e Darlene Glória.

A restauração de “São Paulo Sociedade Anônima” é fruto de parceria entre a Lauper Films, a Cinemateca Brasileira e a Cineteca di Bologna, com apoio da The Film Foundation e da Hobson Lucas Family Foundation.



*Com informações da assessoria de imprensa.

Veja também