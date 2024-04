São Paulo vai sediar a festa de lançamento de "Cowboy Carter" de Beyoncé, no dia 10 de abril

A- A+

Na última sexta-feira (29), Beyoncé lançou "Cowboy Carter", o seu oitavo álbum e para celebrar a realização da cantora norte-americana, São Paulo foi escolhida no Brasil para sediar uma das festas de lançamento do disco, na próxima quarta-feira, dia 10 de abril.



A noite de comemoração foi marcada também para acontecer em cidades do Reino Unido, França, Austrália, Irlanda, Alemanha, entre outros países. O objetivo é a celebração do álbum da artista, que representa a segunda parte de uma trilogia de projetos concebidos durante a pandemia de Covid-19.



O primeiro disco dessa saga é Renaissance com influência do dance music, mas no seu novo lançamento Beyoncé trouxe elementos da música country para a produção.

Para os fãs brasileiros, a Sony Music Brasil se comprometeu com a distribuição de pares de ingressos para os primeiros que se inscreverem em um formulário disponibilizado pela produtora.



Não divulgaram o local, horário e nem as atrações confirmadas, mas nesta segunda-feira, dia 8 de abril, quem for selecionado pelo formulário receberá um retorno por email ou telefone.

Veja também

BBB 24 Web pede Pitel, do BB 24, em novela de Glória Perez após autora comentar foto com Deborah Secco