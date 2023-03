A- A+

BBB23 Sapato e Amanda: ex do lutador opina sobre possível affair entre os dois Participantes mantêm relação de amizade no programa e, aparentemente, não devem passar disso

A relação entre Amanda, médica paranaense e o lutador Cara de Sapato, segue firme e forte - ao menos no quesito amizade. Ambos mantêm, provavelmente, o entrosamento mais estável da atual edição do Big Brother Brasil (BBB23), desde o início do reality, em janeiro.



Mas, apesar da proximidade e da sintonia entre eles, o "algo mais" que deixa os fãs do casal em polvorosa, não deve acontecer, pelo menos dentro da casa não há indícios de que dali vai rolar o tão desejado "DocShoes" - o shipp nominado entre os que torcem por um enlace do casal.





E tal qual quem acompanha o BBB23, Raphaela Sirena, ex do lutador, tem a mesma opinião. "Eu acho que é uma relação de amizade", respondeu ela, quando questionada por internautas em sua rede social.

"Acho ela (Amanda) uma mulher incrível, maravilhosa, engraçada", ressaltou Sirena, influenciadora digital que torce, por óbvio, em primeiro lugar pelo ex, Cara de Sapato, para na sequência direcionar seu favoritismo para ganhar o BBB23, para Amanda.





