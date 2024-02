Sapopembo, ladygago, cracolândio, biblioteco... Conheça outros apelidos criados por Toninho Tornado

A- A+

"Calma, Marílio Mendonço!" Foi assim, usando apelidos inusitados, que Toninho Tornado viralizou nas redes sociais recentemente. O humorista mineiro, radicado desde pequeno em São Paulo, começou na televisão em pegadinhas de programas da Rede TV, como o "Te Peguei" e programa do João Kleber. E na noite desta quarta-feira, foi parar no BBB 24. David, no meio de uma discussão com Lucas Henrique, soltou um dos bordões mais famosos de Toninho: "Calma, calabreso".

O uso da expressão tirou MC Bin Laden do sério e deixou muita gente que não conhecia o meme se questionando se Davi havia sido gordofóbico. Quem já conhecia o bordão de Toninho Tornado, no entanto, saiu em defesa do brother.

A piada funciona assim: Toninho aborda alguém na rua, quase sempre um homem. Senta ao lado da "vítima" e desenrola algum assunto. Em determinado momento, saca da manga algum vocativo, trocando sempre o gênero para o masculino: "Peraí, cracolândio, deixa o pai terminar de falar...", deixando, assim, a pessoa ainda mais confusa no meio daquela pegadinha.

Pra quem não entendeu a giria “calabreso”, É um meme feito pelo Toninho tornado na brincadeira. #BBB24 pic.twitter.com/D9srRhsXcB — manel (@fckmanel) February 1, 2024

Em entrevista ao podcast PodPah, Tornado listou alguns de seus "materiais de trabalho":

Iveto Sangalo

Casos Bahio

Rito Cadillaco

Madonno

Patricio Poeto

Samsungo

Tubaíno

Valesco Popozudo

Braganço Paulisto

Caldo de Cano

Salado de Fruto

Emicido

Sapopembo

Diademo

Biblioteco

Caso Lotérico

Ludmillo

Arábio Saudito

Silas Malafaio

Caganeiro

Cracolândio

CNPJoto

Aeromoço

Lady Gago

Copacabano

Ipanemo

Olivio Palito

Seu Madrugo

Anchieto

Marílio Mendonço

Mussarelo

Netflixo

Barro do Tijuco

Tim Maio

Bisteco

Kid Bengalo

Frigideiro

Motorolo

Uberlândio

Coritibo

Amado Batisto

Tadalafilo

Viagro

Capivaro

Pitango

Gustavo Limo

Luan Santano

Carmen Mirando

Fatimo Bernardo

Alfaço

Ultrafarmo

Sapatilho

Sandaio

Garrafo

Perebo

Palmeiros

Cerejo

Testosterono

Margarido

Magazino Luizo

Xilocaíno

Inseticido

Ubatubo

Lésbico

Maconho

Bolso Famílio

Madioco

Melancio

Taturano

Fanto Laranjo

Pistolo

Prestobarbo

Lantejoulo

Claudio Raio

Vero Ficho

