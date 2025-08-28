A- A+

SHOW Saracotia faz show de pré-lançamento do álbum "Oriente", que chegará às plataformas em outubro Novo projeto propõe uma fusão entre elemento da música nordestina, como baião e frevo, com a música cigana

Nesta sexta (29), às 20h, o Alma Arte Café, em Olinda, recebe o trio instrumental pernambucano Saracotia, em show de pré-lançamento do seu terceiro álbum, “Oriente”, que será lançado nas plataformas digitais em outubro.

O trabalho vindouro marca uma nova fase na carreira do trio – composto por Rafael Marques, Marcio Silva e Rodrigo Samico – , que expande seus horizontes geográficos, explorando um diálogo musical entre as raízes nordestinas e as sonoridades do Oriente Médio, onde o baião e o frevo se entrelaçam com as escalas e ritmos melódicos da música cigana.

O álbum celebra a universalidade da música, ao mostrar como culturas aparentemente distantes podem se encontrar e se enriquecer mutuamente:

"A ideia de 'Oriente' surgiu de nosso reencontro em uma turnê pra tocar no Taihu Jazz Festival, em Pequim, capital da China. O grupo estava sem gravar a mais de 10 anos, e esses shows que fizemos na tour nos estimulou a gravar um disco novo, na esperança também de visitar mais esse circuito”, diz Rafael Marques, bandolinista do Saracotia.

“Oriente” conta com oito faixas instrumentais inéditas, gravadas no estúdio Carranca em Recife, com produção de Rafael Marques. Uma das faixas, o single "Crimea", demonstra a sonoridade particular do projeto, com compassos alternados e escalas orientais, mas, com o sotaque nordestino sempre presente.

Com dois álbuns já lançados, o Saracotia conhecido por sua abordagem inovadora na música popular brasileira,construiu uma sonoridade que passeia por ritmos regionais, mas sempre de portas abertas ao mundo.

SERVIÇO

Show de pré-lançamento do álbum “Oriente”, do Saracotia

Quando: 29 de agosto (sexta), às 20h

Onde: Alma Café - Ladeira da Misericórdia, 106, Carmo - Olinda-PE

Ingressos: a partir de R$ 25, no Sympla

Instagram: @saracotia

*Com informações da assessoria de imprensa



