BBB 26 Sarah abre o jogo sobre Juliette e se emociona ao defender Sol após eliminação no BBB 26 Quarta eliminada da temporada, influenciadora falou sobre erros de estratégia, citou impacto de sua saída no grupo e reagiu à confusão envolvendo Sol na casa

Sarah Andrade, quarta eliminada do BBB 26, participou nesta quarta-feira, 11, do quadro Café com o Eliminado, no Mais Você, e falou sobre sua passagem pelo reality, alianças no jogo e a repercussão de ter citado Juliette durante a temporada.

Em conversa com Ana Maria Braga, a influenciadora afirmou que entrou com uma estratégia baseada em contagem de votos, mas avaliou que interpretou o jogo de forma equivocada.

"A minha estratégia era contar votinho, e também vi que eu li tudo errado no jogo", disse Sarah. Ela também comentou que entrou com a expectativa de que teria um papel de "espiã", mas que a dinâmica não funcionou como imaginava.

Impacto da eliminação e futuro dos aliados

Durante o programa, Sarah foi questionada sobre como acredita que o jogo de seus aliados Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy deve seguir após sua saída. Segundo ela, Edilson era o participante mais próximo dos dois e pode se aproximar ainda mais da dupla.

Sarah também avaliou que sua presença ajudava a manter diferentes grupos conectados dentro da casa, o que pode mudar a dinâmica a partir de agora.

"Acho que eu era uma pessoa que unia muito uma galera de cá, outra galera de lá", afirmou, dizendo que o cenário pode acabar "dividindo um pouco".

Sarah responde sobre menção a Juliette

A ex-sister também falou sobre a repercussão de ter relembrado uma confusão envolvendo Juliette no BBB 21, quando mencionou o episódio do bolo de chocolate que gerou atrito entre Juliette e Fiuk naquela edição.

Questionada por Ana Maria Braga se tinha se arrependido de trazer o assunto à tona cinco anos depois, Sarah disse que prefere manter o foco no BBB 26.

"A galera falou tanto na internet para eu deixar 2021 lá atrás, então vamos tentar focar em 2026", respondeu. Ela ainda afirmou que viu uma entrevista em que Juliette teria dito que não se incomoda em ser citada.

Reação a Gil do Vigor e eliminação com 69,13%

Durante a conversa, Ana Maria também comentou que Gil do Vigor chamou a atenção de Sarah no Bate-Papo BBB após sua eliminação. A influenciadora disse que o ex-BBB mantém o mesmo comportamento fora do programa.

Sarah deixou o reality na noite de terça-feira, 10, com 69,13% da média dos votos. Ela disputava o Paredão com Babu Santana e Sol Vega, que receberam 28,49% e 2,38%, respectivamente.

A influenciadora foi indicada após receber um Contragolpe de Babu, no domingo, 8. O ator havia sido emparedado pela indicação do Líder, Jonas Sulzbach.

Defesa de Sol Vega após confusão na casa

No programa, Sarah também se emocionou ao comentar as reações de Sol Vega dentro da casa. O Mais Você exibiu um trecho da eliminação em que a veterana acompanha Sarah até a saída.

"A Sol é uma pessoa incrível, de uma luz maravilhosa", disse a influenciadora, emocionada. Ela afirmou que a sister tem traumas e lamentou a forma como a participante vem reagindo nos últimos dias.

Sarah também comentou que soube da briga generalizada na manhã desta quarta-feira, 11, quando Sol se desentendeu com Milena após a sister bater nas portas dos quartos para acordar os brothers.

"Me dói muito", afirmou. Ela ainda disse acreditar que Sol "perdeu o controle" e criticou a forma como a situação estaria sendo tratada fora da casa.

"Se fôssemos nós fazendo isso, estaria sendo visto de uma forma muito diferente", declarou, acrescentando que Sol pode estar se sentindo sozinha após sua eliminação. "Acho que ela está se sentindo muito sozinha, eu era a pessoa que mais parava pra escutá-la", completou.

