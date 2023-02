Sarah Aline acorda mal pelo segundo dia e preocupa BBB 23

A- A+

Sarah Aline acordou se sentindo mal, nesta quarta-feira (22), pelo segundo dia consecutivo na casa do BBB 23. A participante teve febre na terça (21) e continua em estado febril, com 37.9ºC, segundo ela mesma informou à produção do programa.

A sister, que reclamou de dores no corpo, recebeu orientações de Fred Nicácio, que é médico, e também recebeu um remédio da produção para melhorar sua dor de garganta. Ela afirmou, também, que pedirá atendimento médico.

Já na manhã desta quarta (22), no Confessionário, Sarah pediu ajuda à produção do BBB 23. "Só para avisar que eu acordei com 37.9ºC de febre. Desculpa, eu também não sei o que está acontecendo. Acho que eu preciso de dipirona", informou. "Não sei também o motivo, mas eu estou com febre ainda. Se der para falar com a médica, acho que é melhor para a gente conseguir entender. Minha garganta dói, minha cabeça também e os olhos. É isso, obrigada", completou a sister.

Veja também

"Sou curioso", diz Cristian ao se defender de acusação de intolerância religiosa no BBB 23