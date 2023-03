A- A+

bbb 23 Sarah Aline arremata o Poder Coringa da semana no BBB 23 A sister poderá escolher qual caminho quer seguir na formação do Paredão neste domingo (5)

Sarah Aline conquistou o card do Poder Coringa e vai usá-lo na formação do Paredão do BBB 23. Neste domingo (5), a casa será dividida em dois grupos, através de um sorteio, e a sister poderá escolher qual caminho quer seguir. Ou seja, ela escolherá em qual grupo vai ficar e, dentro do seu grupo, terá o privilégio de ser a primeira a votar.

A psicóloga arrematou o trunfo porque deu o maior lance de estalecas durante o Raio-X desta sexta. Toda semana, um "card do poder" dará vantagem a um jogador.

