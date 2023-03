A- A+

bbb 23 Sarah Aline critica comportamento de Ricardo com Cezar: "Não foi legal" No Quarto do Líder, psicóloga comenta sobre discussão dos brothers

Durante uma conversa no Quarto do Líder após o Jogo da Discórdia do BBB 23, Sarah Aline e Ricardo comentaram sobre tudo o que rolou na dinâmica, na noite de segunda (27). Depois de um desabafo do brother, ela comentou sobre o comportamento dele na discussão com Cezar Black.

"Você tem que lembrar da sua trajetória até aqui. No começo do jogo você tinha tido reações que você não gostou, você reconheceu. Você estava lidando com isso. Realmente vi você tentando corrigir a maneira que vocês extrapola na hora da raiva", diz Sarah Aline.

"Agora, vivendo 71 dias e faltando 29 dias, tem certeza que você vai voltar a ter reatividade que você tinha? Eu sei que elas gritaram, apontaram o dedo na sua cara. Mas só lembra da sua trajetória até aqui. É o último gás. Não tô falando que é pra você não ficar indignado, não ter raiva, mas entende que isso pode ser interpretado de qualquer outra maneira? E talvez possa ser interpretado da maneira que realmente foi. E não foi legal te ver, te assistir. Talvez a gente não tenha que conversar sobre isso hoje. Vou falar coisas que você não vai querer ouvir", completa

