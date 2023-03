Sarah Aline e Ricardo se beijam após festa no BBB 23

A- A+

Teve novo casal na festa do BBB 23. Sarah Aline e Ricardo se beijaram na madrugada desta quinta-feira (9) na Festa do Líder Fred, que não participou do agito por estar no Quarto Branco com Domitila Barros.

O beijo entre os dois foi comemorado por quem estava por perto, como Gabriel, Bruna, Guimê e Marvvila. “Tem 50 dias que quero te beijar”, disse Alface. “Facinho, mentira…”, respondeu Sarah. Logo depois, os dois se beijaram. Em seguida, os dois foram se deitar no Quarto Fundo do Mar do BBB 23.

