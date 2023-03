A- A+

bbb 23 Sarah Aline fala sobre treta com Fred Desimpedidos: "Não sou otária de ninguém" Em papo com Ricardo, a psicóloga desabafou sobre o jogo do influenciador

Sarah Aline desabafou com Ricardo na manhã desta terça (7), após o Jogo da Discórdia no BBB 23. Durante o papo, ela falou sobre o jogo de Fred, que a colocou no Paredão e reclamou quando soube que a sister votou em Larissa, seu affair na casa.

"Agora é a hora dos kamikaze, de jogar a merda no ventilador", disse Ricardo. "Eu não sou otária de ninguém, eu não sou escudo de ninguém. Ele protegeu a Marvvila de uma maneira ridícula. A Marvvila tá desconfortável, tá pedindo licença pra estar comigo por causa de um estrategista, de um p*ta jogador. Se o dele e o da Larissa estiver na reta, eu não duvido que ele chegue e fale: 'vamos votar na Marvvila, porque eu acho que a Lari sai'", desabafou Sarah.

"Domi e Cezar são pessoas que estão indo pro Paredão desde janeiro. Não queria votar na Larissa daquela época porque, beleza. Mas aí falar: 'Acho que a gente tem que botar a Amanda'. Por que? A gente tinha falado o nome da Lari antes do Big Fone tocar. Mas na hora que isso aconteceu: 'Ah, mas vocês têm tanta opção'. E ainda chega aqui e quer que o Gabriel fique igual um palhaço explicando. A partir do momento que você fala: 'Você é o último que eu voto, quero proteger a Marvvila'. Chegou a hora da gente tentar decidir, claro que não consegue votar", continuou Sarah.

"Botou no dos outros ainda... Isso é jogar junto, sim. Quando você fala isso pra pessoa, você quer o que?" Sarah: "Quer que os bobos da corte fiquem justificando pra falar: 'Viu, a gente não falou. Isso era amizade e dancinha de festa'. O car*lho. Virou e falou: 'Votaria em qualquer pessoa do meu grupo antes de votar em vocês'. Porque tava confortável. (...) A Larissa tava gritando em cima da gente, e eu estava no Paredao. Eu estava no Paredão pra elas não se indisporem, porque foi isso que ele falou. Não escutei isso de ninguém", completou Ricardo.

"São os intocáveis. Você não pode falar mal, não pode receber voto e não podem ir pro Paredão. Se acontecer, o mundo acaba. Não são intocáveis. Isso já tá engasgado em mim há muito tempo", finalizou Ricardo.

