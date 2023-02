A- A+

BBB 23 Líder da Semana, Poder Supremo e Paredão Surpresa. Veja o que aconteceu na noite desta quinta (23) Com mistura de sorte e agilidade, Sarah Aline ganhou a Prova do Líder e iniciou a indicação para o Paredão Surpresa

A noite desta quinta-feira (23) começou com tudo no Big Brother Brasil 23. Com poucos minutos de programa, Tadeu Schmidt anunciou a Prova do Líder em nove fases. Em uma dinâmica de sorte e agilidade, Sarah Aline levou a liderança.

De maneira imediata, ela precisou indicar uma pessoa ao Paredão. A sua escolha foi Cara de Sapato. Ele, por sua vez, puxou Fred Nicácio para o contragolpe - e este também entrou no Paredão Surpresa.

Poder Supremo

Na sala, os moradores precisaram indicar de imediato mais uma pessoa ao Paredão do próximo sábado (25). Domitila Barros foi a mais indicada pela casa a fim de disputar a preferência do público ao lado de Fred Nicácio e Cara de Sapato. No entanto, coube a MC Guimê manter essa formação ou trocar algum nome entre os três. Sua escolha foi tirar Cara de Sapato e colocar Gustavo Cowboy, sob justificativa de jogo.

Como foi a Prova do Líder

Os 13 participantes precisaram disputar em diferentes etapas. Eles mergulharam em uma piscina de bolinhas para encontrar elementos pré-definidos. Depois, tiveram que achar mais elementos em uma bancada com fendas. As etapas foram eliminatórias até restarem três na disputa.

