A- A+

bbb 23 Sarah Aline se irrita com brincadeira de brothers no BBB 23: "Me magoa de verdade" A psicóloga se incomodou com os aliados após os dois a compararem a diversos ex-participantes do reality

Sarah Aline, Marvvila e Gabriel Santana se desentenderam no BBB 23. A psicóloga se incomodou com os aliados após os dois a compararem a diversos ex-participantes do reality. Em brincadeira, Gabriel diz para Sarah: "Eu estou mandando você ficar brava". E ela rebate: "Agora você quer mandar em mulher?". Gabriel responde: "Você está militando errado."

Com essa situação, Marvvila brinca e compara a sister com outra ex-participante do BBB. A cantora a associa à Lumena, brincando que os brothers devem pedir sua autorização para falar dela. "Para de ficar falando o nome de outro participante para encher meu saco", diz Sarah. "Vocês podem fazer o que vocês quiserem, a hora que vocês quiserem, desde que chega um momento que vocês começam a me irritar", completa a sister.

Treta?

Tudo começou quando Gabriel e Marvvila compararam Sarah à Juliette, Ivy e Lumena. A psicóloga comentou que não gostava da brincadeira, já que a comparação é um ponto que trata na terapia. A sister ameaçou levar a brincadeira para o Jogo da Discórdia por ficar chateada e incomodada com a situação. Sarah também destacou que achava que os aliados a desrespeitavam por isso.

Veja também

funarte Nova presidenta da Funarte promete reconstruir políticas culturais