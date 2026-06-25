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MODA

Sarah Burton faz referência a Timothée Chalamet em sua estreia masculina para Givenchy

Burton, que foi nomeada na Givenchy há dois anos, passou 25 anos na britânica Alexander McQueen, sendo 13 deles como diretora artística

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Sarah Burton faz referência a Timothée Chalamet em sua estreia masculina para GivenchySarah Burton faz referência a Timothée Chalamet em sua estreia masculina para Givenchy - Foto: Charlotte Siemon / AFP

A estilista britânica Sarah Burton apresentou nesta quinta-feira (25) sua primeira coleção masculina para a Givenchy na Semana de Moda de Paris.

Esse primeiro guarda-roupa, exibido na sede da casa francesa, no luxuoso 8º arrondissement, foi dividido em três seções: peças de alfaiataria, de sportwear e uma terceira, com referências à alta-costura.

Burton propõe ternos de corte impecável e calças largas, elegantes camisas com colarinhos removíveis, bombers e casacos com delicados bordados florais, além de jaquetas perfecto com apliques de flanela combinados com looks em jeans.

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O lado mais sportwear aparece com uma série de tracksuits, ou conjuntos esportivos, totalmente em couro, em cores intensas. O ator franco-americano Timothée Chalamet já apareceu várias vezes com esses trajes.

Um terno branco com abotoamento duplo, também visto na apresentação em Paris, vestiu Chalamet na última cerimônia do Oscar.

Burton, que foi nomeada na Givenchy há dois anos, passou 25 anos na britânica Alexander McQueen, sendo 13 deles como diretora artística.

Ela é especialmente conhecida por ter desenhado o vestido de noiva de Kate Middleton em 2011.

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