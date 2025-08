A- A+

Streaming Sarah Jessica Parker dá adeus à Carrie Bradshaw após fim de "And just like that" Autor da série derivada de "Sex and the city", Michael Patrick King diz que a decisão foi tomada há algum tempo, mas a equipe optou por comunicar só depois

É momento de Sarah Jessica Parker se despedir. Após o autor de “And just like that” — spin-off de “Sex and the city” — confirmar nesta sexta-feira (1°) que a série vai se encerrar na terceira temporada, a atriz demonstrou “gratidão profunda” por ter dado vida à Carrie Bradshaw, personagem que lhe acompanha desde o fim da década de 1990. A decisão, segundo comunicado da HBO Max, foi tomada por Michael Patrick King, pela artista, pelo CEO da HBO, Casey Bloys, e pela chefe de conteúdo da emissora, Sarah Aubrey.

Sarah publicou um vídeo em que aparece uma série de imagens da protagonista da série. “Carrie Bradshaw dominou meu coração profissional por 27 anos. Acho que a amei mais do que tudo. Sei que outros a amaram como eu. Que se frustraram, a condenaram e torceram por ela”, disse ela, rememorando os casos da personagens e sua ligação com o público.

“’And just like that’ foi pura alegria, aventura, o melhor tipo de trabalho árduo ao lado dos talentos extraordinários das 380 pessoas que incluem todos os brilhantes atores que se juntaram a nós. Sou melhor por cada único dia que passei com vocês. Vai levar uma eternidade para eu esquecer.”

“Enquanto eu escrevia o último episódio da 3ª temporada de And Just Like That..., ficou claro para mim que este poderia ser um ótimo momento para parar”, escreveu Michael. “Decidimos encerrar a popular série neste ano com um final em duas partes e estender a encomenda original da temporada de 10 para 12 episódios.”

Na nota, Michael afirma que a decisão já tinha sido tomada havia algum tempo. Mas o comunicado não poderia “ofuscar a diversão” dos espectadores diante de uma temporada elaborada a partir do universo de “Sex and the city”.

“Seguramos o anúncio dessa notícia até agora porque não queríamos que a palavra ‘final’ ofuscasse a diversão de assistir à temporada. É com imensa gratidão que agradecemos a todos os espectadores que permitiram que esses personagens entrassem em suas casas e em seus corações ao longo desses muitos anos”, afirmou ele.

Veja também