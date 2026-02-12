Celebridades
Sarah Jessica Parker é confirmada em baile de Carnaval no Rio de Janeiro
Atriz é uma das convidadas do Baile da Arara, um dos mais prestigiados eventos da cena carioca
Sarah Jessica Parker como Carrie Bradshaw em "And Just Like That... - Foto: Craig Blankenhorn/HBO Max
Sarah Jessica Parker, sempre lembrada pela personagem Carrie Bradshaw de "Sex And The City", cumprirá agenda de Carnaval no Rio de Janeiro.
A atriz é uma das convidadas do Baile da Arara, um dos mais prestigiados eventos da cena carioca, que acontece nesta sexta-feira (13). Essa, inclusive, é a primeira vez de Sarah no Rio de Janeiro.
Sua última passagem pelo Brasil foi em 2013, mais precisamente em São Paulo, para a gravação de um comercial de televisão.
Agora, Sarah vem como embaixadora de uma marca de bebidas, que é uma das patrocinadoras do evento. A festa é conhecida por reunir celebridades ligadas com moda e entretenimento.