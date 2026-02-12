Qui, 12 de Fevereiro

Sarah Jessica Parker é confirmada em baile de Carnaval no Rio de Janeiro

Atriz é uma das convidadas do Baile da Arara, um dos mais prestigiados eventos da cena carioca

Sarah Jessica Parker como Carrie Bradshaw em "And Just Like That...Sarah Jessica Parker como Carrie Bradshaw em "And Just Like That... - Foto: Craig Blankenhorn/HBO Max

Sarah Jessica Parker, sempre lembrada pela personagem Carrie Bradshaw de "Sex And The City", cumprirá agenda de Carnaval no Rio de Janeiro.

A atriz é uma das convidadas do Baile da Arara, um dos mais prestigiados eventos da cena carioca, que acontece nesta sexta-feira (13). Essa, inclusive, é a primeira vez de Sarah no Rio de Janeiro.

Sua última passagem pelo Brasil foi em 2013, mais precisamente em São Paulo, para a gravação de um comercial de televisão.

Agora, Sarah vem como embaixadora de uma marca de bebidas, que é uma das patrocinadoras do evento. A festa é conhecida por reunir celebridades ligadas com moda e entretenimento.

